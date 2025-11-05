A través de las redes sociales se dio a conocer que Danna Paola -de 30 años de edad- fue designada como la Mujer del Año 2025 de Glamour México.

Esto luego de la polémica que se generó hace un año cuando Ángela Aguilar -de 22 años de edad- fue reconocida con este mismo título.

Danna Paola es la Mujer del Año 2025 de Glamour México y releva a Ángela Aguilar

Danna Paola se consolida como una de las artistas más conocidas de la industria del espectáculo al ser elegida la Mujer del Año 2025 por la revista Glamour México.

Danna Paola es la Mujer del Año 2025 de Glamour México (@glamourmexico / Instagram )

De esta manera, Danna Paola releva a Ángela Aguilar, quien el año pasado fue elegida con el mismo titulo generando un gran debate en las redes sociales.

En su publicación, Glamour México reconoce el gran trabajo que ha realizado Danna Paola al seguir evolucionando para consolidarse como una de las voces más reconocidas del pop latino actual.

La revista Glamour México destacó que Danna Paola ha logrado demostrar que no solo tiene talento dentro de los escenarios, sino que su arte es una herramienta de poder, expresión y cambio.

Danna Paola también fue reconocida como un símbolo de resiliencia y perseverancia , gracias a que ha podido superar cada reto.

Además, se recordó que Danna Paola recibió el galardón de “Latin Pop Artist Award” y ahora forma parte de las Mujeres del Año 2025 de Glamour México.

Danna Paola cuenta con una trayectoria de más de 20 años dentro de la industria del espectáculo, tanto como actriz como en la música.

El evento ‘Women Of The Year 2025’ se celebrará el jueves 13 de noviembre del 2025 en la Ciudad de México.

Danna Paola (@danna / Instagram)

La elección de Danna Paola como la Mujer del Año 2025 de Glamour México, recuerda polémica con Ángela Aguilar

A diferencia del año pasado, la elección de Danna Paola como la Mujer del Año 2025 de Glamour México ha sido aplaudida por varios seguidores.

Y es que en la edición 2024 se eligió a Ángela Aguilar como ‘Mujer del Año’, lo que generó un gran debate en las redes sociales.

El nombramiento de Aguilar polarizó la audiencia digital y es que muchos consideraron que su trayectoria era demasiado breve para un premio de tal magnitud.

Otros usuarios recordaron que su polémica relación con Christian Nodal e incluso solicitaron a la publicación que la eliminarán pues no la consideraban merecedora de este reconocimiento.