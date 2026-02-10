Danna Paola -de 30 años de edad- recibe reconocimiento de Harvard por su empoderamiento latino.

La cantante formó parte de las conferencias de LEAD Conference: Latina Expowerment and Development, que reconoce a las mujeres latinas.

Danna Paola recibe reconocimiento de Harvard por representar el empoderamiento latino

El pasado 7 de febrero, Danna Paola compartió una publicación en Instagram para agradecer a Havard por su recibimiento como parte de LEAD Conference: Latina Expowerment and Development.

“Gracias a Harvard. Ha sido un sueño lograr estar aquí y recibir este reconocimiento. Estar en un espacio que existe para elevar el liderazgo, la voz y el impacto de las mujeres latinas hace que este momento sea profundamente significativo para mí” Danna Paola

LEAD Conference: Latina Expowerment and Development busca promover el empoderamiento de las mujeres latinas y Danna Paola compartió su amplia experiencia en el ámbito del entretenimiento.

Danna Paola comparte fotos de su estancia en Harvard (Instagram/@dannapaola )

Danna Paola impartió una conferencia en Harvard, donde destacó el liderazgo y el impacto de las mujeres latinas en Estados Unidos.

La cantante compartió una serie de fotos de su estancia en Harvard, donde se le ve disfrutando del momento.

Danna Paola ha forjado una extensa carrera actoral y musical que ha logrado consolidarla como una figura internacional, lo cual visibiliza la labor de las mujeres latinas en la cultura y entretenimiento.

Es por eso que Danna Paola se ha convertido en un ejemplo para las jóvenes latinas.

Danna Paola está orgullosa de haber sido considerada por Harvard

A su regreso a la CDMX, Danna Paola tuvo un encuentro con los medios y expresó que estaba orgullosa de haber sido considerada por Harvard como una mujer latina empoderada.

“Fue un reconocimiento para seguir apoyando a la comunidad latina en Estados Unidos”, mencionó Danna Paola.

Danna Paola mencionó que dará más detalles de su estancia en Harvard en redes sociales y por el momento se siente feliz de haber acudido a un evento tan importante.

La cantante recibió mensajes de felicitación tras su estancia en Harvard y de todos los comentarios destacó el que le escribió su novio, Alex Hoyer.

“Orgulloso de ti siempre”, escribió el novio de Danna Paola en Instagram.