En redes sociales comenzaron a circular varios videos en los que se apreciaba el reencuentro entre Belinda y Danna Paola, cantantes que también son reconocidas por su estrecha relación.

El momento tuvo lugar en Bar Despecho, establecimiento ubicado en Madrid y donde interpretaron temas como “Mala fama” y “Amor a primera vista”.

Las imágenes rápidamente se convirtieron en la sensación entre los fans de ambas estrellas pop, por lo que inmediatamente se rumoró de una posible colaboración.

¿Se viene la colaboración con Belinda? Danna Paola da esperanzas con un mensaje

Poco después de que las redes explotaran con las imágenes de las cantantes conviviendo tan amenamente, Danna Paola escribió un mensaje con el que terminó por emocionar a los fans.

Y es que en su cuenta de TikTok también compartió un video a lado de Belinda, solo que en la descripción escribió lo siguiente: “Tu sueño favorito soon”.

Belinda y Danna Paola (@belindapop)

Si bien una colaboración entre Danna Paola y Belinda no ha sido confirmada de manera oficial por las cantantes o sus respectivos equipos, este mensaje fue suficiente para que las esperanzas subieran al tope.

Y es que tras la publicación de Danna los fans especulan que pudo tratarse de un adelanto del título de la canción, por lo que esperan las cantantes lo hagan oficial cpn el paso de los días.

En el pasado Belinda ya había lanzado “Jackpot”, una colaboración junto a Kenia Os, cantante que también mantiene una estrecha relación con Danna Paola.

Siendo este último otro de los motivos por los que una nueva colaboración entre amigas sería bien recibida entre los fans.