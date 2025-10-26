¿Quién es Jorge López? Durante un evento de Vogue Latinoamérica, el actor y ex novio de Danna Paola estuvo presente.

Pese a su carrera artística, el nombre de Jorge López colapsó las redes sociales por el reencuentro con Danna Paola.

¿Quién es Jorge López?

Jorge López Astorga es un actor chileno que ha ganado reconocimiento internacional por su versatilidad y carisma en diversas producciones.

Su carrera despegó gracias a su papel de Valerio Montesinos en la serie de Netflix “Élite”, en donde conoció a Danna Paola.

Jorge López nació en Llay Llay, Aconcagua, provincia de Valparaíso de San Felipe en Chile, y además de ser reconocido por su papel en la serie de “Élite”, también participó en “Soy Luna”, serie de Disney.

¿Qué edad tiene Jorge López?

Jorge López nació un 30 de octubre de 1991, por lo que actualmente tiene 33 años de edad.

¿Jorge López tiene pareja?

Jorge López ha mantenido su vida personal en privado, por lo que actualmente se desconoce si es que el actor chileno tiene pareja.

Sin embargo, el pasado 2024, Danna Paola confirmó que estuvo saliendo con Jorge López, quien en ese entonces era su compañero de “Élite”, conociéndose a finales de 2018.

Cuando Danna Paola sacó su disco K.O. en 2021, había varias canciones de desamor que los fans interpretaron que iban para Jorge López, incluido ‘Amor ordinario’; posteriormente, la cantante y actriz lo confirmó.

¿Cuál es el signo zodiacal de Jorge López?

Al haber nacido un 30 de octubre, Jorge López pertenece al signo zodiacal de Escorpio; uno de los tres que son ligados al elemento agua.

Los Escorpio, como Jorge López, son conocidos por ser personas apasionadas, intensas y determinadas; también suelen ser misteriosos y reservados, con una gran profundidad emocional.

Entre sus características principales destacan:

Apasionados y Emocionales

Decididos y Determinados

Intuitivos y Perceptivos

Leales y Protectores

Misteriosos y Reservados

Fuertes y Resilientes

Celosos y Posesivos

Vengativos en ocasiones

¿Jorge López tiene hijos?

El actor Jorge López no tiene hijos.

¿Qué estudió Jorge López?

Jorge López estudió actuación en la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC) que se encuentra en Santiago, Chile.

¿En qué ha trabajado Jorge López?

Jorge López ha trabajado en varios proyectos artísticos entre los que se incluyen cine, televisión y videoclips, como:

Violeta se fue a los cielos (2011)

The Other Zoey (2023)

Sayen: la ruta seca (2023)

Decibel 110 (2011-2012)

Mamá mechona (2014)

Soy Luna (2016-2018)

Élite (2019-2020)

Now and then (2023 -2024)

Mala Fortuna (2023)

Quebranto (2025)

Jorge López se reencontró con Danna Paola

Recientemente, el nombre de Jorge López se ha hecho viral en redes sociales, ya que se reveló que el actor chileno estuvo presente en un evento hecho por Vogue Latinoamérica.

Danna Paola también estuvo presente, siendo la encargada de dar el número musical principal en el evento; ella estuvo acompañada de su actual novio Alex Hoyer.

A través del Instagram oficial de Danna Paola, se puede ver como ella y Jorge López estuvieron juntos saludándose y posando ante la cámara.

En las fotos que subió Danna Paola aparece junto a Jorge López, pero también con su actual novio Alex Hoyer, con quien lleva casi 5 años de relación.

¿Cuál es la relación actual de Jorge López y Danna Paola?

En 2024, durante el podcast de Envinadas, Danna Paola no solo confirmó que estuvo saliendo con Jorge López, sino que su relación terminó de manera abrupta luego de que el actor chileno la ghosteara; es decir, que le dejó de hablar de un día para otro.

Luego, en ese año, ella reveló que Jorge López le habló para felicitarla por su cumpleaños después de no saber nada de él y que se dejaran de hablar.

Sin embargo, en las fotos que subió Danna Paola junto a Jorge López y Alex Hoyer, se puede observar que ambos mantienen una buena relación cordial.

Lo cual disipa los rumores sobre rencores o enojos entre Jorge López y Danna Paola; además de que ella estuvo todo el tiempo con su actual pareja.

