Pese a la torrencial lluvia que hasta inundó el camerino de Shakira durante su concierto en Querétaro, también se vivió un momento único con la cantante colombiana.

Luego de que con video se pueda ver el momento exacto en que Shakira de 48 años de edad, invoca la lluvia al cantar Suerte en concierto de Querétaro.

Este es el video del momento exacto en que Shakira invoca la lluvia en concierto de Querétaro al cantar Suerte

A través de las redes sociales, se ha viralizado el momento exacto en que Shakira parece invocar la lluvia al cantar Suerte en concierto de Querétaro, pues justo al extender sus manos en su espectáculo el agua comenzó a caer; este es el video:

cuándo Shakira empieza a cantar "Whenever wherever" y en el momento exacto que abre los brazos empieza a caer la lluvia. OMG quedó tan perfecto.



Shakira y su poder pic.twitter.com/emxhTaxbUm — Shakira World 💎 (@shakiracarla) September 5, 2025

¿Shakira es bruja? Los fans lo creen tras invocar la lluvia al cantar Suerte en concierto de Querétaro

Ante el momento viral en el que Shakira parece invocar la lluvia al cantar Suerte en concierto de Querétaro, los fans ya veneran a su bruja.

Pues entre comentarios los internautas se han maravillado por tal momento protagonizado por la cantante colombiana Shakira, asegurando que este video “es cine”.

Y por lo que la coincidencia en el concierto de Shakira mientras cantaba Suerte para luego ver cómo es que la lluvia se hace presente hacen que la loba, también sea “bruja mayor”.

“Ella y su energía, son más que poder con su canto”, “mi loba haciendo lo suyo”, “la caderas no mienten, soporten que Shakira es más que mágica”, son algunos de los comentarios entre los internautas.

Encontré el mejor video del momento exacto en el que Shakira hace llover en Querétaro 😮‍💨 El timming es absurdo 🤯 pic.twitter.com/90OkrkCVIR — Jonatan Clay (@MundoClay) September 5, 2025

Asimismo, hubo otros fans quienes recordaron que Shakira sí es una gran bruja de poder, pues no sólo invoca a la lluvia, pues hasta fenómenos astronómicos se han hecho presentes en conciertos de la cantante colombiana.

Luego de que un fan de la intérprete colombiana recordó que durante el concierto de Shakira en Monterrey, Nuevo León que “hubo un eclipse justo cuando cantaba Loba, esa mujer maneja todos los elementos!”.

Asimismo, otro internauta compartió otro momento único de Shakira de cuando se presentó en Río de Janeiro, Brasil donde había luna llena, misma que se podía ver justo arriba del escenario.