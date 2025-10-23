Shakira de 48 años de edad, estaba por iniciar un proceso legal en la corte de Miami, Florida en Estados Unidos, luego de que un hombre de 80 años la acusaba de estafa.

Ni Shakira podía creer lo que la llevaría a la corte y tampoco en lo que el hombre de 80 años creyó como un pago de 2 millones 580 mil 200 pesos, un libro de sus memorias y una gira armada con él.

Juez desestima demanda contra Shakira por estafa que puso un hombre de 80 años

La cantante Shakira sigue en su tour internacional ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, pero tenía que detenerse un momento en Miami, California luego de una demanda de un hombre de 80 años de edad.

Según lo informado por el paparazzi Jordi Martin, Shakira visitaría la corte el 23 de octubre debido a que un hombre la demandaba por haberlo estafado, incluso haber incumplido un contrato que tienen.

Shakira, cantante. (@shakira)

Sin embargo, el abogado de Shakira -quien sí fue a la corte- pidió al juez desestimar la demanda además de que el acusante les mandó un correo la noche del 22 de octubre donde argumentó que quitaría el acto legal.

El abogado de Shakira señaló que incluso el equipo legal de la cantante acudió a la corte en busca pedir al juez la desestimación del caso debido a que los papeles no fueron ingresados bien desde el primer momento.

A ello se le suma que cuando la cantante se enteró del caso, apuntó directamente a “suplantación” luego de ver las capturas de pantalla que el hombre de 80 años entregó como pruebas de la estafa.

Según lo mostrado por el demandante, platicaba con una mujer en Facebook cuyo nombre de usuario era ‘Shakira personal’ más no la cuenta oficial de la cantante que tiene verificación.

Esto fue lo que pagó el hombre que demandó a Shakira por estafa

Un hombre de 80 años de edad demandó a Shakira por estafa y es que el hombre le dio 2 millones 580 mil 200 pesos de dinero a la mujer que la suplantaba.

Además del pago millonario, la Shakira falsa había prometido darle un libro de sus memorias y un tour que estaría conformado por 100 conciertos.

Asimismo, la Shakira que estafó al hombre lo llamaba “marido oficial”, “amor de mi vida” y hasta “socio comercial” muestran las capturas que compartió a la corte.

El hombre de 80 años pedía a Shakira una compensación por mil 839 millones de pesos.