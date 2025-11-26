Javiera Mena brindará un concierto en México 2026, te damos el precios, fecha y preventa para verla en el Lunario del Auditorio Nacional.
La artista chilena de electro pop, Javiera Mena, regresa a la CDMX para dar un concierto a sus fanáticos.
Precios de boletos para el concierto de Javiera Mena en el Lunario
Los precios de boletos para el concierto de Javiera Mena en el Lunario quedaron así:
- Sección General: 868 pesos
- Sección VIP: mil 116 pesos
Toma en cuenta que los boletos se pueden conseguir a través de Ticketmaster.
El límite de boletos será de solo ocho boletos por cada transacción.
Fecha para el concierto de Javiera Mena en el Lunario
El concierto de Javiera Mena en el Lunario tendrá esta fecha y horario:
- Fecha del concierto: domingo 19 de abril 2026
- Inicio del concierto: 8:00 de la noche
- Duración: 1 hora y media aproximadamente
- Termino del concierto: 9:30 de la noche
Recuerda que el Lunario se ubica en Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.
Preventa para el concierto de Javiera Mena en el Lunario
La preventa de boletos para el concierto de Javiera Mena arrancó este 26 de noviembre.
En cuanto a la venta general será el jueves 27 de noviembre, igualmente en Ticketmaster o la taquilla del inmueble.
Compras que superen los 3 mil pesos podrán diferirse a 3 meses sin intereses con tarjetas bancarias Banamex.