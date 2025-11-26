Javiera Mena brindará un concierto en México 2026, te damos el precios, fecha y preventa para verla en el Lunario del Auditorio Nacional.

La artista chilena de electro pop, Javiera Mena, regresa a la CDMX para dar un concierto a sus fanáticos.

Precios de boletos para el concierto de Javiera Mena en el Lunario

Los precios de boletos para el concierto de Javiera Mena en el Lunario quedaron así:

Sección General: 868 pesos

Sección VIP: mil 116 pesos

Toma en cuenta que los boletos se pueden conseguir a través de Ticketmaster.

El límite de boletos será de solo ocho boletos por cada transacción.

Javiera Mena en México 2026 (Javiera Mena / Facebook)

Fecha para el concierto de Javiera Mena en el Lunario

El concierto de Javiera Mena en el Lunario tendrá esta fecha y horario:

Fecha del concierto: domingo 19 de abril 2026

Inicio del concierto: 8:00 de la noche

Duración: 1 hora y media aproximadamente

Termino del concierto: 9:30 de la noche

Recuerda que el Lunario se ubica en Av. P.º de la Reforma 50, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11580, Ciudad de México.

Preventa para el concierto de Javiera Mena en el Lunario

La preventa de boletos para el concierto de Javiera Mena arrancó este 26 de noviembre.

En cuanto a la venta general será el jueves 27 de noviembre, igualmente en Ticketmaster o la taquilla del inmueble.

Compras que superen los 3 mil pesos podrán diferirse a 3 meses sin intereses con tarjetas bancarias Banamex.