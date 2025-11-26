El paso de Shakira por México está lejos de terminar, pues la cantante anunció un nuevo concierto para la CDMX.

Esta presentación todavía forma parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, siendo el último show que la cantante dará en México.

Concierto de Shakira en Estadio GNP Seguros: fechas, precios y preventa de boletos

La cita con los fans de Shakira en CDMX es el próximo viernes 27 de febrero de 2026 en el Estadio GNP Seguros y para adquirir tus boletos es en las siguientes fechas:

Preventa Banamex: lunes 1 de diciembre a las 2:00 p.m.

Preventa Banamex Paquetes VIP: lunes 1 de diciembre a las 2:00 p.m.

Venta General Paquetes VIP: martes 2 de diciembre a las 2:00 p.m.

Venta general: martes 2 de diciembre a las 2:00 p.m.

La preventa y venta general se realizarán vía Ticketmaster en los días y horarios señalados.

Para los tarjetahabientes Banamex, las opciones de compra son de hasta 3 meses sin intereses.

Sin embargo, los precios de los boletos no se han dado a conocer todavía .

Otras fechas de Shakira en concierto para México en 2026

Previo a su último show de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira visitará otras ciudades de México.

En total, la cantante agregó tres fechas más en tierras aztecas, siendo que sus primeras dos paradas serán en:

Sábado 21 de febrero en Estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Martes 24 de febrero en Estadio Carlos Iturralde de Mérida, Yucatán