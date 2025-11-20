Chrysalis 2026 es el nuevo festival de música en concierto por llegar a México que promete ser una experiencia inmersiva creada y curada por el dúo Empire of the Sun.

Con ello, ya te tenemos los detalles de fechas, sede y boletos del festival de Empire of the Sun para que no te pierdas de nada en Chrysalis 2026:

Fechas: 14, 15 y 16 de mayo de 2026

Sede : Hotel El Ganze – Iskali Gardens, San José del Cabo, Baja California Sur

Preventa: 20 de noviembre 2025 a partir de las 2:00 de la tarde

Venta general: 21 de noviembre 2025 desde las 2:00 pm

Precio de boletos: Alrededor de 399 dólares (aproximadamente 7 mil pesos mexicanos al tipo de cambio actual)

¡Chrysalis, el nuevo festival creado y curado por Empire Of The Sun! ✨ Una experiencia inmersiva que combina la música, el arte y la espiritualidad.🌞 @EmpireOfTheSun ofrecerá una presentación distinta cada día del festival. El lineup será anunciado próximamente y contará con… pic.twitter.com/NBOoulsfia — Ocesa Total (@ocesa_total) November 20, 2025

¿Qué es Chrysalis 2026, el festival de Empire of the Sun?

Chrysalis 2026 es el nuevo festival de Empire of the Sun con sede en Los Cabos el cual será una experiencia musical, de arte y hasta espiritual.

Según Empire of the Sun el festival Chrysalis 2026 “se trata sobre la imaginación y el renacimiento” , por lo que la historia de este se centrara en los símbolos de: la puerta, el huevi, la llave, las alas y la campana.

Pese a que aún se conoce quienes serán pastel del cartel en el concierto Chrysalis 2026, el festival tendrá como cierre a Empire of the Sun.

Sin embargo, lo que ya se sabe es que Empire of the Sun dará en sus tres noches de Chrysalis 2026 un espectáculo diferente para cada día.