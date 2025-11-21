La banda estadounidense del regional mexicano Grupo Frontera prepara concierto en la Arena CDMX para 2026.
Así que presta atención que te tenemos los detalles de fecha confirmada y cuándo salen los boletos para ver a Grupo Frontera en concierto desde la Arena CDMX 2026, a continuación lo que debes saber:
- Fecha: Viernes 8 de mayo 2026
- Hora: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin información por el momento
- Venta de boletos: a partir del 27 de noviembre 2025
- Boletera: Superboletos
- Precio de boletos: Sin revelarse aún
Grupo Frontera llega a la Arena CDMX
La Arena CDMX recibirá a Grupo Frontera en México 2026 con un concierto que promete ser espectacular con lo mejor de su música.
Concierto de Grupo Frontera en la Arena CDMX que forma parte de su gira Triste Pero Bien C*brón.
Pese a que el precio de boletos aún no se ha revelada, se espera que la distribución en la Arena CDMX para Grupo Frontera sea de la siguiente forma:
- VIP
- Zona Elektra
- Rojo
- Zona Mercado Libre
- Amarillo
- Zona Toyota
- Zona Zapata
- Zona Pepsi
- Zona Boing
- Zona Sabritas
- Zona Mega
- Zona Banco Azteca
- Verde
- Zona Miniso
- Zona Mccormick
- Persona con discapacidad
- Aqua
- SP Platino Vl
- SP Oro Vl
- SP Platino
- SP Oro
- Morado
- Celeste
- Gris
- Gris Vista Limitada
- Café
- Cafe Vista Limitada
- Rosa
- Rosa Vista Limitada
Si deseas acudir por tus boletos directo en taquillas, recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.