La banda estadounidense del regional mexicano Grupo Frontera prepara concierto en la Arena CDMX para 2026.

Así que presta atención que te tenemos los detalles de fecha confirmada y cuándo salen los boletos para ver a Grupo Frontera en concierto desde la Arena CDMX 2026, a continuación lo que debes saber:

Fecha: Viernes 8 de mayo 2026

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin información por el momento

Venta de boletos: a partir del 27 de noviembre 2025

Boletera: Superboletos

Precio de boletos: Sin revelarse aún

Y esto es Grupo Frooontera 🤠🔥



El 8 de mayo de 2026, llega Triste Pero Bien C*brón Tour a la #ArenaCDMX



🎟 Boletos a la venta a partir del 27 de noviembre en https://t.co/2HH3G9BMZe pic.twitter.com/JSDuSb2GlW — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) November 20, 2025

Grupo Frontera llega a la Arena CDMX

La Arena CDMX recibirá a Grupo Frontera en México 2026 con un concierto que promete ser espectacular con lo mejor de su música.

Concierto de Grupo Frontera en la Arena CDMX que forma parte de su gira Triste Pero Bien C*brón.

Pese a que el precio de boletos aún no se ha revelada, se espera que la distribución en la Arena CDMX para Grupo Frontera sea de la siguiente forma:

VIP

Zona Elektra

Rojo

Zona Mercado Libre

Amarillo

Zona Toyota

Zona Zapata

Zona Pepsi

Zona Boing

Zona Sabritas

Zona Mega

Zona Banco Azteca

Verde

Zona Miniso

Zona Mccormick

Persona con discapacidad

Aqua

SP Platino Vl

SP Oro Vl

SP Platino

SP Oro

Morado

Celeste

Gris

Gris Vista Limitada

Café

Cafe Vista Limitada

Rosa

Rosa Vista Limitada

Si deseas acudir por tus boletos directo en taquillas, recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.