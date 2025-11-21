No te pierdas a Alizée en México 2026. Te damos las fechas, precios y preventa para su concierto en La Maraka.

Alizée -de 41 años de edad- regresa a nuestro país para dar un concierto en vivo a todos su fanáticos.

Fechas del concierto de Alizée en La Maraka

A través de redes sociales, la cantante francesa Alizée anunció que viene a México en 2026.

La fecha y horarios del concierto de Alizée es el siguiente:

Fecha del concierto: viernes 29 de mayo 2026

Acceso al recinto: 8:00 de la noche

Inicio del concierto 9:30 de la noche

Alizée no se presentará en solitario, sino que estará acompañada de Jo & Jon with the Band of from S Club.

La Maraka Centro de Espectáculos tiene la siguiente dirección: C. Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020, Ciudad de México.

Precio de boletos para el concierto de Alizée en La Maraka

Los boletos para el concierto de Alizée en La Maraka en 2026 se consiguen vía Ticketmaster. Su precio es este:

VIP ORO: 4 mil 500 pesos

VIP: 3 mil 400 pesos

VIP PA: 2 mil 500 pesos

Preferente: 2 mil 500 pesos

General: mil 800 pesos

Vista Parcial: mil pesos

Alizée (Alizée / Facebook)

Preventa de boletos para el concierto de Alizée en La Maraka

El concierto de Alizée en La Maraka para 2026 no anunció preventa, sino que se habilitó de forma directa la venta general.

La respuesta del público ha sido buena, por lo que algunas zonas como la VIP y Prerente ya se ha agotado.

Así que te recomendamos comprar tus entradas ya para que no te pierdas a Alizée en su regreso a México.