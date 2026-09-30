La banda mexicana Jesse & Joy se presentó este martes 29 de septiembre en Chile, donde sus integrantes hablaron públicamente sobre la situación que atraviesan actualmente.

Joy Huerta abordó entre lágrimas los días difíciles que ha vivido tras la salida de Jesse Huerta del proyecto, mientras el público respaldó a ambos durante el concierto.

Jesse Huerta también se refirió brevemente a la historia compartida con su hermana, después de recibir algunas pifias de los asistentes durante la presentación en el recinto chileno.

Jesse & Joy (Jesse & Joy / Facebook)

¿Qué dijeron Jesse & Joy sobre su situación?

El concierto se realizó en el Santander Arena de Santiago, durante el primero de los dos shows programados por Jesse & Joy en Chile.

Joy agradeció el cariño recibido y explicó que el escenario se convirtió en un espacio donde también recibe afecto del público durante este momento personal.

La cantante reconoció que los últimos días han sido difíciles y aseguró que, pese a las circunstancias, buscaba ofrecer una noche inolvidable.

Por su parte, Jesse pidió encender las luces del recinto antes de recordar los inicios musicales del proyecto, surgido en la sala de su casa.

El músico recordó que comenzaron con guitarras prestadas y sin imaginar que algún día llevarían sus canciones hasta Santiago de Chile frente a miles de seguidores.

Jesse también afirmó que nada borrará lo construido durante los años de trayectoria y que las canciones permanecerán como parte de la historia compartida.

La presentación ocurrió después de que Jesse Huerta anunciara su salida para enfocarse en su vida personal y familiar, además de presentar posteriormente Jesse and the Supernovas.