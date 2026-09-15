En plena fiesta mexicana, Jesse Huerta da una triste a los seguidores de Jesse y Joy; el compositor y productor musical pondrá en pausa su carrera.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, Jesse Huerta, de 43 años, dice haber tomado la decisión para estar más tiempo con su familia, cuidar de sí mismo y darse el respiro que hoy necesita.

“No ha sido una decisión fácil”, reconoce sobre todo porque la música y el arte forma parte de su vida; sin embargo, no están por delante de su bienestar y tampoco de las personas que ama.

El hermano de Joy Huerta se asegura de dejar claras sus razones:

“Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos” Jesse Huerta

Jesse Huerta (Jesse Huerta / Facebook)

¿Qué pasará con Jesse y Joy?

Jesse y Joy no se termina. En su mensaje, el músico destaca el significado que tiene el proyecto que comparte con su hermana.

“Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida. Compartir este camino con mi hermana y ver cómo nuestras canciones se han vuelto parte de sus historias es algo que valoro profundamente” Jesse Huerta

Por lo que una vez que deja claro su sentir, informa que el dúo cumplirá con los compromisos que ya habían sido anunciados.

“Nuestra música nunca parará, es y siempre será algo más grande que nosotros y vive a través de todos ustedes” Jesse Huerta

La dupla ofrecerá conciertos en Chile y Ciudad de México. Su presentación final para este año está programada para el 17 de noviembre, día en que se presentarán en Londres, Inglaterra.

“Como siempre lo he hecho, y fiel a mi compromiso, profesionalismo y ética de trabajo, cumpliré con todas las fechas y compromisos anunciados de Jesse & Joy hasta el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra” Jesse Huerta

Jesse & Joy (jesse & joy instagram @jesseyjoy)

Finalmente, agradece a su hermana por los años compartidos en distintos escenarios y a sus seguidores.

“Gracias por su comprensión, por respetar este espacio personal y por acompañarme también en esta etapa. Con todo mi cariño, Jesse” Jesse Huerta