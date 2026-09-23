Joy Huerta, vocalista de Jesse & Joy, soñaba con convertirse en veterinaria antes de adentrarse de llenó a la industria musical.

Al igual que su hermano mayor, Jesse Huerta, usó los instrumentos musicales que le prestaban en la iglesia por ser parte del coro para perfeccionarse en esta disciplina.

Influenciada por música de Aretha Franklin, James Taylor, Carole King y Pedro Infante, comenzó a componer a los 15 años.

Hoy tiene 21 años de carrera. A continuación te compartimos más datos sobre ella:

¿Quién es Joy Huerta? Cantante mexicana

Tirzah Joy Huerta Uecke es el nombre completo de Joy Huerta, quien se dio a conocer en la industria musical con Jesse & Joy, dueto que cofundó con su hermano mayor Jesse Huerta, de 43 años.

Joy Huerta (@joy / Instagram)

¿Qué edad tiene Joy Huerta? Cantante mexicana

Joy Huerta nació en Ciudad de México el 20 de junio de 1986, por lo que actualmente tiene 40 años.

¿Quién es la esposa de Joy Huerta? Cantante mexicana

Joy Huerta está casada con la artista plástica Diana Atri, de 41 años. La pareja hizo pública su relación en 2019.

Joy Huerta junto a su esposa Diana (@joy / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Joy Huerta? Cantante mexicana

A Joy Huerta la rige el signo zodiacal de Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Joy Huerta? Cantante mexicana

Joy Huerta tiene dos hijos con su esposa Diana Atri, llamados Noah y Nour.

Hijos de Joy Huerta (@joy / Instagram)

¿Qué estudió Joy Huerta? Cantante mexicana

Al igual que su hermano Jesse Huerta, Joy Huerta no cuenta con estudios formales relacionados con la música, arte y disciplina que aprendió de forma autodidacta.

A los 15 años trabajó en sus primeras composiciones.

¿En qué ha trabajado Joy Huerta? Cantante mexicana

Desde 2005, Joy Huerta es vocalista de Jesse & Joy, dúo con el que ha lanzado 6 álbumes de estudio:

2007: Ésta es mi vida

2009: Electricidad

2012: ¿Con quién se queda el perro?

2015: Un besito más

2020: Aire

2022: Clichés

Jesse y Joy (Jesse y Joy / Facebook)

Ha unido su voz a artistas como:

Fungió como asesora de La Voz México

En 2025 debutó como coautora de la música y letra de este musical de Broadway, Real Women Have Curves.

Colabora con las siguientes organizaciones:

PETA

Animal Heroes

UnidosUS

En diciembre de 2026, debutará como cantante en solitario conservando el nombre de Jesse & Joy.