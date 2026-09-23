A días de anunciar su separación indefinida de Jesse & Joy, Jesse Huerta sorprende con un nuevo proyecto. El músico acaba de iniciar su carrera como solista.

La tarde de este miércoles 23 de septiembre presentó Jesse and the Supernovas, su nueva propuesta musical en solitario.

Jesse Huerta anuncia proyecto en solitario (@jesseandthesupernovas / Instagram)

Consciente de las críticas y especulaciones, Jesse Huerta asegura que el proyecto fue planeado, calendarizado y hablado desde hace meses, palabras que contradicen las declaraciones de su hermana.

Joy Huerta dijo haberse enterado por sorpresa de que su hermano pondría en pausa su participación en Jesse & Joy a partir del 5 de diciembre, aún cuando el dúo tiene compromisos programados para el 2027.

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