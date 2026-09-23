Antes de ingresar a la industria musical mediante el dúo Jesse & Joy, Jesse Huerta tenía en mente convertirse en basquetbolista profesional debido a que le apasiona este deporte.

Hijo de Michelle Lee Uecke Miller y el pastor mexicano Eduardo Huerta, ingresó al coro de la iglesia, donde desarrolló habilidades artísticas relacionadas con la música, disciplina en la que nunca imaginó que destacaría.

¿Quién es Jesse Huerta? Guitarrista mexicano

Jesse Eduardo Huerta Uecke, conocido en la industria musical simplemente como Jesse Huerta, es un guitarrista, productor y cantante que se dio a conocer en el dueto Jesse & Joy, el cual cofundó junto a su hermana Joy.

Jesse Huerta (@jesseboy / Instagram)

¿Qué edad tiene Jesse Huerta? Guitarrista mexicano

Jesse Huerta nació en Ciudad de México el 31 de diciembre de 1982, por lo que actualmente tiene 43 años.

¿Quién es la esposa de Jesse Huerta? Guitarrista mexicano

Jesse Huerta está casado con la repostera mexicana Mónica León, de 40 años. Su historia de amor nació cuando ella tenía 16 y él 19 años.

¿Qué signo zodiacal es Jesse Huerta? Guitarrista mexicano

Jesse Huerta pertenece al signo zodiacal de Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Jesse Huerta? Guitarrista mexicano

Jesse Huerta tiene dos hijas con su esposa Mónica León, llamadas Hanna y Abby.

Jesse Huerta (@jesseboy / Instagram)

¿Qué estudió Jesse Huerta? Guitarrista mexicano

Jesse Huerta no tiene estudios formales relacionados a la música; aprendió a tocar la guitarra, el piano y la batería de forma autodidacta.

Con ayuda de su hermana Joy, debutó en la composición, su primera canción se titula “Llegaste tú”.

¿En qué ha trabajado Jesse Huerta? Guitarrista mexicano

Jesse Huerta se inició como baterista dentro del grupo de alabanza de la Iglesia de Jesucristo Roca Mia.

A los 16 años, hizo sus primeras grabaciones junto al grupo cristiano “Hyre”.

En 2005 formó Jesse & Joy junto a su hermana.

Jesse Huerta (@jesseboy / Instagram)

A lo largo de 21 años de carrera, el dueto lanzó 6 álbumes de estudio:

2007: Ésta es mi vida

2009: Electricidad

2012: ¿Con quién se queda el perro?

2015: Un besito más

2020: Aire

2022: Clichés

En 2013 trabajó en solitario, tocó la guitarra a dúo con Noel Schajris, integrante de Sin Bandera, la canción “Somos lo que fue” para el concierto México Suena.

En septiembre de 2026, anunció que pausaría indefinidamente su participación en Jesse & Joy.