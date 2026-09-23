Ricky Treviño, ex bajista de PXNDX ha revelado qué pasó con Pepe Madero y la agrupación, tras ese último concierto del 28 de febrero de 2016 en la Arena CDMX, recordando que se sintió “traicionado”.
Debido a que esa misma noche, Ricky Treviño y demás integrantes de PXNDX se enteraron de que Pepe Madero sería solista lanzando su primer sencillo.
“Ahí sí estuvo medio raro (…) Ya estando preparándonos, en el camerino, pon tú que llevábamos una hora, antes de subirnos a tocar, ahí fue donde nos enteramos, donde nos dicen que el primer sencillo de Pepe como solista salía esa noche”.Ricky Treviño, ex bajista de PXNDX
Noticia que impactó a Ricky Treviño debido al secretismo que guardó Pepe Madero y la propia disquera Universal de no informar algo que para él se venía preparando desde hace tiempo mientras que PXNDX llegaba a su fin.
Ricky Treviño le hubiera gustado saber antes que Pepe Madero sería solitas en el último concierto de PXNDX
Pese a que Ricky Treviño confesó haber entendido la situación del sorpresivo lanzamiento de Pepe Madero como solista en el último concierto de PXNDX, aseguró que le hubiera gustado saberlo antes.
Pues Ricky Treviño dijo no tener conflicto con que Pepe Madero fuera solista, sino, como fue la situación “haz lo que quieras, no pasa nada, nada más dime”, contó.
“Si me lo hubieran comunicado antes, creo que hubiera habido un mayor entendimiento, de está bien, no pasa nada. Pero cómo fue a escondidas o más bien no nos lo comunicaron bien, al menos, estoy hablando por mí, no por los demás, pero sí sentí como un ‘híjole’”.Ricky Treviño, ex bajista de PXNDX
Asimismo, Ricky Treviño recordó que tras el término del último concierto de PXNDX y la noticia del lanzamiento de Pepe Madero como solista, no hubo conflicto, ni se habló más sobre las cosas, pues todo terminó en una cena.
“De ahí nos fuimos a cenar todos juntos a un lugarcito, cenamos todo y como que ya cada quien a su cuarto de hotel y se acabó”.Ricky Treviño, ex bajista de PXNDX