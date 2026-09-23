Joy Huerta, la integrante de Jesse y Joy apareció sola en una conferencia de prensa el 22 de septiembre para presentar su show ¿Con quién se queda el reno? en el Auditorio Nacional.

Sin embargo, la forma en que Joy de 40 años de edad, se mostró a punto de quebrar en llanto por la pausa que su hermano Jesse Huerta anunció días antes, hizo que este saliera a responder qué pasará con los conciertos que ya tenían pactados como agrupación.

Jesse aclara qué pasará con los conciertos programados de Jesse y Joy

La aparición de Joy en solitario para presentar ¿Con quién se queda el reno? se dio en un contexto en el que Jesse de 43 años de edad, anunció que se separaba de Jesse y Joy.

A esto se le sumó que Joy se mostró visiblemente afectada por la separación de Jesse y Joy, además de que dijo cumpliría con los conciertos programados de la agrupación, pero ¿qué pasa con Jesse Huerta?

El cantante reapareció en sus redes sociales para aclarar qué pasará con los conciertos que Jesse y Joy ya tenía programados para 2026 y parte del 2027.

Jesse Huerta explicó en su comunicado que cumplirá con “todos mis compromisos confirmados de Jesse & Joy hasta el 5 de diciembre”.

Sin embargo, aclaró que tanto el equipo de la agrupación como Joy estaban enterados de que no estará en el show ¿Con quién se queda el reno? del Auditorio Nacional programado para el 6 de diciembre.

Comunicado de Jesse sobre su separación de Jesse y Joy, y los conciertos programados. (@jesseboy)

Asimismo, subrayó que tampoco dejó plantada a Joy en la conferencia de prensa, pues apuntó que ya se sabía que no asistiría a la presentación a prensa.

“Nuestro equipo estaba informado previamente de que no participaría en la conferencia de prensa ni estaré en la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional” Jesse, músico.

Jesse aclara la relación con su hermana Joy tras la separación “necesaria” de Jesse y Joy

Así como Jesse aclaró sobre los conciertos ya programados de Jesse y Joy a los que asistirá, también explicó qué pasa con la relación con su hermana tras su distanciamiento de la agrupación.

El músico dejó ver que su relación con Joy sigue tan cercana como siempre y que su decisión se enfocó en un motivo ajeno a alguna pelea entre familia, apuntando a una decisión sobre su persona.