Este miércoles 23 de septiembre, la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS) anunció los nominados al International Emmy Awards 2026.
Para esta edición hay 64 candidatos en 16 categorías, provenientes de 22 países. Incluido México, que está considerado por tres producciones:
- Mejor actriz: Bárbara Mori por Los dos hemisferios de Lucca de Netflix
- Mejor documental: Marcial Maciel: El lobo de Dios de Warner Bros.
- Mejor Entretenimiento sin guion: La peor vuelta al mundo de Disney+
Por su parte, Netflix se posicionó como la plataforma de streaming con más menciones al sumar 9 candidaturas.
Lista de nominados al International Emmy Awards 2026
Así quedó la lista de nominados al International Emmy Awards 2026, cuya ceremonia de premiación será el lunes 23 de noviembre en Nueva York.
International Emmy Awards 2026: Nominados a Mejor Programación artística
- Copy + Paste + Steal / The Moving Visual Co. (Singapur)
- Der Talentier Mr. F / Neue Flimmer Gmbh on Behalf of Mdr /BR/ ARD Kultur / RBB / HR / (Alemania)
- Live Aid At 40: When the Rock n Rol Took on The World / Brook Lapping A Zinc Media (Reino unido)
- Passino Foda- O Corre Por Tras Da Danca [Uncredited -The Story of Passinho] (Brasil)
International Emmy Awards 2026: Nominados a Mejor Actor
- Javier Cámara en Yakarta (Buendia Studios Canarias / Mediapro Canarias slu / Movistar plus+) (España)
- Ricardo Darín en El Eternauta (k&s films / Netflix) (Argentina)
- Ian Roberts en A Kind of Madness (Wolflight) (Sudáfrica)
- Bbby Schofield en Unforgivable (La productions) (Reino Unido)
International Emmy Awards 2026: Nominadas a Mejor Actriz
- Mona Mina Leon en Holy Sh!t (Fobic Films / Streamz) - Bélgica
- Bárbara Mori en Los dos hemisferios de Lucca (Woo Films / Netflix) - México
- Park Ji-hyun en You and Everything Else (Kakao Entertainment / Netflix) - Corea del Sur
- Sheridan Smith en I Fought the Law (Hera Pictures / ITV1) - Reino Unido
International Emmy Awards 2026: Nominados a Mejor Comedia
- División Palermo – Temporada 2 [Community Squad] (K&S Films / Netflix) - Argentina
- Man vs Baby (Housesitter Productions / Netflix) -Reino Unido)
- Animal (Old Dog, New Tricks) (Alea / Netflix) – España
- Vir Das: Fool Volume (Zazu Production Inc / Netflix) – India
International Emmy Awards 2026: Nominados a Mejor Asunto de Actualidad (Current Affairs)
- Al Jazeera investiga – Hasina: 36 días en julio (Al Jazeera Inglés) – Qatar
- Arte reportage: El cabello de mi padre (Keyi Productions / Arte G.E.I.E.) – Francia
- Exposure – Rompiendo filas: Dentro de la guerra de Israel (Zandland / ITV1) – Reino Unido
- Profissão Repórter: Feminice (Globo) – Brasil
International Emmy Awards 2026: Nominados a Mejor Documental
- Louis Theroux: The Settlers (Mindhouse Productions) – Reino Unido
- Marcial Maciel: El lobo de Dios (Warner Bros. Discovery / Ánima Films) – México
- One “Orphan” Every Hour (Mediacorp Pte Ltd) – Singapur
- Opioides, negocios y adicción (Premières Lignes / France Télévisions) – Francia
International Emmy Awards 2026: Nominadas a Mejor Serie Dramática
- A Thousand Blows (The Story Collective / Matriarch Productions / Water & Power Productions / Disney+) – Reino Unido
- Carême (VVZ / Shine Fiction / Apple TV) – Francia
- Menem (Claxson / Amazon MGM Studios) – Argentina
- Real Kashmir Football Club (Sony LIV / Jaya Entertainment / Oshun Entertainment) – India
International Emmy Awards 2026: Nominadas a Mejor Animación Infantil
- Irmao Do Jorel – Temporada 5 (Copa Studio / Cartoon Network Latinoamérica) – Brasil
- Lenas Hof (Studio Film Bilder GmbH / Minya Film & Animation / ZDF) – Alemania
- My Melody & Kuromi (Toruku de Wit Studio / Netflix) – Japón
- The Scarecrow’s Wedding (Magic Light Pictures) – Reino Unido
International Emmy Awards 2026: Nominados a Mejor Contenido Informativo y de Entretenimiento Infantil
- Horrible Science (Lion Television) – Reino Unido
- Mitateru-phose: ¡Cambiemos de perspectiva! (NHK / NHK Educational Corporation) – Japón
- Nysgjerrige Noah (Fabelaktiv) – Noruega
- Terceirão (Globo) – Brasil
International Emmy Awards 2026: Nominados a Mejor Entretenimiento Infantil Live Action
- 31 Minutos: Calurosa Navidad (Amazon MGM Studios / Aplaplac) – Chile
- De Achterblijvers [Los que se quedaron atrás] (Dark Alley Pictures / BNNVARA / Black Bee Productions) – Países Bajos
- Dexter Procter, The Ten Year Old Doctor (Various Artists Limited / Terrible Productions) – Reino Unido
- Love at First Spike (ABS-CBN Studios / iWant) – Filipinas
International Emmy Awards 2026: Nominados a Mejor Noticias
- Fantástico: Isolated in the Amazon (Globo) – Brasil
- Lembra-Te De Mim (TVI) – Portugal
- Desaparecidos en Gaza (Al Jazeera Arabic Channel) – Qatar
- The World: 24 Hours in the Kill Zone (Sky News) – Reino Unido
International Emmy Awards 2026: Nominados a Mejor Entretenimiento sin Guion
- Ed Stafford’s Rite of Passage (Bilibili / Warner Bros. Discovery / Arrow Media / Beach House Pictures) – China
- Educating Yorkshire – Temporada 2 (Twofour) – Reino Unido
- La peor vuelta al mundo [El peor viaje alrededor del mundo] (Non Stop México / Disney+) – México
- Loups-Garous – Temporada 2 [Hombres lobo] (Jaad Productions / Presque Prod) – Francia
International Emmy Awards 2026: Nominados a Mejor Serie de Formato Corto
- De Klas van 2000 [La generación del 2000] (De Mensen / DPG Media) – Bélgica
- Jornada da Vida: Rio Mekong (Globo) – Brasil
- Peoplewatching – Temporada 3 (Lapaire Productions / Cutting Class Media / Lakeside Animation) – Canadá
- Tatsuki Fujimoto 17-26 (Avex Pictures) – Japón
International Emmy Awards 2026: Nominados a Mejor Documental Deportivo
- Baila, Vini (Conspiração / Netflix) – Brasil
- Temps mort [Time-out] (3Cat (TV3) / El Terrat (The Mediapro Studio)) – España
- The Philipstown Wirecar Grand Prix (Giant Films) – Sudáfrica
- Tom Daley: 1.6 Seconds (Olympic Channel / Warner Bros. Discovery / Western Edge Pictures) – Reino Unido
International Emmy Awards 2026: Nominadas a Mejor Telenovela
- Garota do Momento (Globo) – Brasil
- Leyla (Ay Yapım) – Turquía
- Uzak Şehir [Far Away] (Ay Yapım) – Turquía
- Valle salvaje – Temporada 2 [Wild Valley] (StudioCanal) – España
International Emmy Awards 2026: Nominadas a Mejor Película para TV / Miniserie
- Anatomía de un Instante (Movistar Plus+ / DLO Producciones) – España
- Hyper Knife (The Walt Disney Company Korea / CJ ENM Studios / Blaad) – Corea del Sur
- Oxygen Masks Will Not Drop Down Automatically (Morena Filmes / Warner Bros. Discovery) – Brasil
- Prisoner 951 (Dancing Ledge Productions Ltd para la BBC) – Reino Unido