El dúo de los hermanos Montaner, Mau y Ricky llegan al Teatro Metropólitan en concierto único.
Concierto del cual si no te lo quieres perder, te dejamos a continuación la fecha y boletos para la única fecha de Mau y Ricky en el Teatro Metropólitan:
- Fecha: Jueves 28 de mayo 2026
- Hora: 8:30 de la noche
- Telonero: Sin datos aún
- Preventa Banamex: 10 de febrero 2026 arrancando a las 11:00 de la mañana
- Venta general y taquillas de Teatro Metropólitan: 11 de febrero 2026 desde las 11:00 am
- Boletera: Ticketmaster
- Precio de boletos: Aún sin revelarse costos
En Vivo Tour 2026 de Mau y Ricky llega al Teatro Metropólitan en único concierto en solitario del dúo de hermanos.
Fecha en concierto de Mau y Ricky en el Teatro Metropólitan que se suma a su presentación en el festival de música Tecate Pal´ Norte 2026.
La distribución de localidades en el Teatro Metropólitan para el concierto de Mau y Ricky quedará de la siguiente forma:
- Preferente A
- Preferente AA
- Preferente B
- Preferente BB
- Balcón C
- Balcón D
- Balcón E
- Personas con discapacidad
La preventa de boletos para concierto de Mau y Ricky en el Teatro Metropólitan tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas Banamex.
Si deseas ahorrarte los cargos, podrás comprar tu boletos en taquillas a partir de la venta general, recuerda que el Teatro Metropólitan está ubicado en avenida Independencia número 90 de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.
Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.