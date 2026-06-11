Burna Boy se presentó en la inauguración del Mundial 2026 junto a Shakira en la CDMX y quedó sorprendido por el cariño que recibió de México.

El cantante nigeriano compartió videos en su cuenta de Instagram de lo que vivió tras su presentación en la inauguración del Mundial.

Durante su paso por el Estadio Ciudad de México, Burna Boy fue recibido con aplausos y porras, por lo que se mostró conmovido con la bienvenida.

Burna Boy queda sorprendido por el cariño del público mexicano

Previo a su presentación en la inauguración del Mundial 2026, Burna Boy pasó por los corredores del Estadio Ciudad de México a bordo de un carro de golf y fue recibido con aplausos por parte del público y voluntarios.

Burna Boy se sorprende con el cariño que recibió en México (Instagram/@burnaboygram)

Burna Boy se mostró feliz por el recibimiento y lanzó un “Viva México”, mientras agradecía el cariño de los bailarines y voluntarios del estadio.

Posteriormente, Burna Boy salió de la presentación entre saludos y aplausos de los asistentes a la inauguración del Mundial 2026.

Burna Boy (Instagram/@burnaboygram)

Burna Boy estuvo con J Balvin antes de su presentación en el Mundial 2026

J Balvin fue otro de los artistas que se presentó en la inauguración del Mundial 2026 y estuvo con Burna Boy previo al show.

El cantante colombiano conversó con Burna Boy y mantuvieron una breve conversación mientras hablaban de su estado de ánimo previo al espectáculo que fue visto mundialmente.

Posteriormente, Burna Boy ingresó a la cancha del Estadio Ciudad de México para iniciar su interpretación de “Dai Dai” junto a Shakira.

Tras su exitosa presentación, Burna Boy y Shakira se abrazaron.

A pesar de su participación en el inicio del Mundial, Burna Boy no ha sido anunciado para el cierre del evento deportivo, el cual se va a realizar en el MetLife Stadium en Nueva York.