Al revelarse que habrá un México Canta 2, te decimos quien es Sergio Maya, el ganador de la primera edición del concurso, respondiendo detalles como:

¿Quién es Sergio Maya, ganador de México Canta?

¿Qué edad tiene Sergio Maya, ganador de México Canta?

¿Sergio Maya, ganador de México Canta tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Sergio Maya, ganador de México Canta?

¿Sergio Maya, ganador de México Canta tiene hijos?

¿Qué estudió Sergio Maya, ganador de México Canta?

¿En qué trabajó Sergio Maya, ganador de México Canta?

Sergio Maya, ganador de México Canta (@sergiomayaoficial / Instagram)

¿Quién es Sergio Maya, ganador de México Canta?

Sergio Maya Hernández es un joven cantante, compositor, actor de doblaje, actor de teatro y músico hidalguense originario de Tula de Allende, Hidalgo.

Ganó el concurso “México Canta por la Paz y contra las Adicciones” como mejor intérprete en octubre de 2025 con su tema “Quiero soñar”.

Tiene una trayectoria artística desde niño, con experiencia en doblaje como la voz de Mufasa cachorro en Mufasa: El Rey León, teatro musical y música regional mexicana/mariachi.

Es reconocido por su potente registro vocal y su versatilidad para interpretar géneros que van desde la balada romántica hasta temas con arreglos de mariachi.

Además de su faceta como intérprete, ha construido una sólida carrera prestando su voz a diversos personajes en series y películas.

Sergio Maya, ganador de México Canta (@sergiomayaoficial / Instagram)

¿Qué edad tiene Sergio Maya, ganador de México Canta?

Sergio Maya tiene 21 años, de acuerdo con medios que cubrieron su participación en “México Canta”.

¿Sergio Maya, ganador de México Canta tiene esposa?

No, no tiene esposa y no hay información pública que indique que esté casado; es un joven de 21 años enfocado en su carrera artística.

¿Qué signo zodiacal es Sergio Maya, ganador de México Canta?

Sergio Maya es del signo zodiacal Sagitario al haber nacido el 20 de diciembre de 2004.

Sergio Maya, ganador de México Canta (@sergiomayaoficial / Instagram)

¿Sergio Maya, ganador de México Canta tiene hijos?

No existe información pública que indique que Sergio Maya tenga hijos.

¿Qué estudióSergio Maya, ganador de México Canta?

No se ha informado oficialmente qué carrera o estudios cursó Sergio Maya, lo que sí se conoce es que desde muy joven se preparó en música, actuación y doblaje, participando incluso en producciones teatrales de Disney en México.

Sergio Maya, ganador de México Canta (@sergiomayaoficial / Instagram)

¿En qué trabajó Sergio Maya, ganador de México Canta?

Sergio Maya ha trabajado como cantante, actor y actor de doblaje.

Ha participado en producciones como:

Peter Pan y Wendy

Christopher Robin: Un reencuentro inolvidable

Kuroko no Basket.

También formó parte del musical de El Rey León en México y realizó trabajos de voz relacionados con Mufasa: El Rey León.