Junior H estuvo en la conferencia del pueblo de Claudia Sheinbaum hoy 11 de mayo de 2026, para presentarse como parte de México Canta, un programa en pro de la cultura de paz y que busca minimizar los narcocorridos.

Sin embargo, Junior H de 25 años de edad, es uno de mayores representantes de narcocorridos, pues incluso en marzo de 2026 se quejaba en un concierto de la prohibición de estos.

Junior H pasó de los narcocorridos a difundir México Canta

El cantante Junior H nacido en Guanajuato y criado en Utah, Estados Unidos, se convirtió en uno de los mayores exponentes de los narcocorridos en México. Sin embargo, asegura que ya le dio vuelta a la página.

En su participación en la conferencia del pueblo con Claudia Sheinbaum, Junior H se sinceró asumiendo que no sabía el impacto que tenían las letras de sus canciones, pero ahora asume su responsabilidad al saber que puede influir en millones de personas.

Junior H aseguró que aunque sí seguirá cantando sobre la realidad de México, lo hará con otra perspectiva, aludiendo a que no retomará la apología del delito y ahora difundirá la “cultura de paz” por ello llega a México Canta.

Sin embargo, han llamado la atención los dichos de Junior H, pues hasta hace casi dos meses, es decir antes de México Canta, no pensaba lo mismo e incluso se quejaba de la prohibición de los narcocorridos.

En un concierto en Austin, Texas en Estados Unidos el 14 de marzo de 2026, los fans del cantante compartieron cómo este se quejaba de la prohibición de los narcocorridos en México.

Y es que Junior H celebró que en Estados Unidos sí iba a poder cantar narcocorridos para sus fans, asegurando que en México “es el gobierno contra nosotros”.

“Cómo extraño cantar corridos, cabrones, la neta (...) Es el gobierno contra nosotros o nosotros contra, no, no se puede”. Junior H, cantante.

Enseguida, Junior H cantó “El Azul”, uno de sus famosos narcocorridos, que se dice es dedicado al narcotraficante Juan José Esparragoza Morena, apodado de esa forma.

Se dice que Esparragoza es uno de los fundadoreh

s del Cártel de Sinaloa, porque además, Junior H hace apología del delito dando referencias a drogas y violencia.