Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, retó a un fan a pagar 800 mil pesos, pues este le exigía que cantarán el narcocorrido de ‘Se fue la pantera’, aunque estas canciones están prohibidas.

Durante su presentación en Ciudad Juárez, un fan le exigió a Grupo Firme cantar el narcocorrido ‘Se fue la pantera’.

La canción habla sobre Jesús Esteban Espinoza Velázquez, un operador del Cártel de Sinaloa conocido como “La Pantera” y el corrido narra cómo fue su vida hasta su emboscada.

Grupo Firme (Grupo Firme Instagram @grupofirme)

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, reta a fan a pagar 800 mil pesos por ‘Se fue la pantera’

El vocalista Grupo Firme, Eduin Caz, le dijo a un fan que no podía cantar “Se fue la pantera”, pues es un narcocorrido e interpretar este tipo de canciones ameritan una multa de 800 mil pesos.

Tras esto, Eduin Caz retó al fan a pagar los 800 mil pesos y le dijo: “Si los tienes, la canto, y en caliente nos quitamos de problemas”, a lo que el hombre respondió que él pagaba la multa.

Dado que el fan aceptó el reto de Eduin Caz de pagar, Grupo Firme cantó ‘Se fue la pantera’ pese a la prohibición de este tipo de canciones.

Cabe mencionar que algunos estados del país ya han prohibido la interpretación de narcocorridos al acusar que es apología del delito, en la que se glorifica y enaltece la violencia del narcotráfico.