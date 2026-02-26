Dimitri Vegas & Like Mike en Plaza de Toros en la CDMX será uno de los conciertos más esperados por los fans de la música electrónica y los DJ’s.

Si quieres ir al concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en Plaza de Toros de la CDMX, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

Fecha del concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en Plaza de Toros

De acuerdo con la información oficial, el concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en Plaza de Toros de la CDMX se llevará a cabo el próximo 31 de octubre de 2026 a las 9:00 p.m.

Esta será la única fecha en la que se presenten Dimitri Vegas & Like Mike en Plaza de Toros, no se tiene pensada una segunda fecha de momento.

Concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en Plaza de Toros (Especial)

Habría que ver si eso cambia dependiendo cómo se desarrolle la venta de boletos en los próximos días.

Precio de boletos del concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en Plaza de Toros

De momento, no se ha liberado ni el precio de los boletos ni el mapa del concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en Plaza de Toros de la CDMX.

Se estima que el precio de los boletos del concierto de los DJ’s oscile entre los 700 los más de 2 mil pesos cada uno.

Concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en Plaza de Toros (@dimitrivegasandlikemike)

Preventa del concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en Plaza de Toros

La venta del concierto de Dimitri Vegas & Like Mike en Plaza de Toros será el próximo viernes 27 de febrero a través del sistema Superboletos.

No habrá preventa de tarjetas bancarias o anticipada para fans.