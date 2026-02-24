DPR Cream & DPR Artic vuelven a México: fecha y boletos para Pepsi Center WTC

Los artistas y productores musicales de Corea del Sur, DPR Cream & DPR Artic vuelven a México con concierto que promete en el Pepsi Center WTC.

Así que si no te los quieres perder te dejamos a continuación todos los detalles de fecha y boletos para el concierto en el Pepsi Center WTC de DPR Cream & DPR Artic:

Fecha Viernes 7 de agosto del 2026

Sede: Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Si detalle

Preventa fans: 25 de febrero a las 10:00 am con códigos

Preventa Banamex: 26 de febrero a las 10:00 am

Venta General y taquillas del Pepsi Center WTC: 27 de febrero 10:00 de la mañana

Boletera: Ticketmaster

Precios de boletos: sin revelarse aún

DPR Cream & DPR Artic en Pepsi Center WTC con su Latam Tour 2026

La gira de conciertos Latam Tour 2026 de DPR Cream & DPR Artic tendrá fecha única en el Pepsi Center WTC para deleite de los fans.

Con lo mejor de su música y la fusión de sus ritmos que caracterizan al colectivo coreano DPR Cream & DPR Artic.

Para la preventa de boletos se tendrá 3 meses sin intereses en compras mínimas de 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.