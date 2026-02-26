Diego Torres incluyó un concierto en CDMX como parte de su gira Mi Norte & Sur.

El concierto ya fue programado para el jueves 21 de mayo de 2026 en el Teatro Metropólitan. Los detalles para la compra de boletos ya fueron revelados.

Diego Torres en concierto: preventa de boletos para el Teatro Metroplólitan

Ticketmaster es la boletera designada para las entradas del concierto de Diego Torres, las cuales se venderán al público en dos fases:

Preventa Banamex: jueves 26 de febrero a las 11:00 a.m.

Venta general: viernes 27 de febrero a las 11:00 a.m.

Para los fans que adquieran sus boletos durante la preventa bancaria, la opción de compra es de hasta 3 meses sin intereses

Diego Torres en concierto: precio de boletos para el Teatro Metroplólitan

Hasta el momento, Ticketmaster no ha liberado el rango de precios que tendrán los boletos de Diego Torres.

Se espera que el precio sea revelado el día de la preventa, así como que el precio dependa del área en la que se compren los boletos.

Las zonas que estarán disponibles en el Teatro Metropólitan para el concierto de Diego Torres son:

Preferente A

Preferente B

Preferente BB

Balcón C

Balcón D

Balcón E

Personas con discapacidad