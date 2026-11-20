Deep Purple pospuso sus tres conciertos en México y el resto de su gira por la salud del vocalista Ian Gillan.

Los shows se reprogramarán para inicios del 2027, confirmó la banda.

Con ello, las fechas afectadas de los conciertos de Deep Purple en nuestro país fueron:

domingo 13 de diciembre: Arena Monterrey

miércoles 16 de diciembre: Arena Guadalajara

sábado 19 de diciembre: Estadio Fray Nano, Ciudad de México

Salud de Ian Gillan provoca que Deep Purple posponga conciertos en México hasta 2027

Deep Purple confirmó que su gira por México y Sudamérica se pospone.

La agrupación tenía previsto presentarse en la Santader Arena, de Chile el próximo 8 de diciembre.

No obstante, los problemas de salud que sufrió Ian Gillan, quien fue hospitalizado de urgencia el pasado 31 de octubre en Leipzig, Alemania, orillaron a la decisión.

Deep Purple (Deep Purple / Facebook)

Vía redes sociales, Ian Gillan emitió una comunicado pidiendo disculpas por la suspensión de los shows en vivo.

Debido a un problema médico en Leipzig que requirió atención urgente en el hospital, y siguiendo el consejo de mi equipo médico y de la representación, tuvimos que tomar la difícil decisión de posponer el resto de la gira europea/reino unido hasta nuevo aviso. Lamentablemente, estos aplazamientos también se extenderán a los conciertos en Sudamérica y México que tenemos reservados para este año. Pido disculpas a todos por las molestias que esto pueda causar. Ian Gillan, vocalista Deep Purple

El vocalista de Deep Purple también expresó que regresará a los escenarios el próximo año, además de que indicó que las nuevas fechas del concierto se anunciarán a principios del 2027.

Noviembre ha sido muy complicado para Deep Purple, debido a que la banda aplazó su gira europea por los problemas de salud de Ian Gillan y ahora anunció que también se aplazaba su tour que visitaría México y Sudamérica.

Deep Purple en México 2026 (Deep Purple / Facebook)

¿Habrá reembolso de boletos por los conciertos pospuestos de Deep Purple?

Por el momento, no se ha dado conocer cómo será el reembolso de boletos tras anunciarse que Deep Purple posponía sus conciertos hasta 2027.

Las entradas serán válidas para las nuevas fechas, aunque quienes no pueden asistir podrán tramitar su devolución.

En el caso del show en CDMX de Deep Purple, la boletera es FunTicket México, por lo que te recomendamos conservar tus comprobantes de compra y revisar los canales de la empresa