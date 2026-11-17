Vans Warped Tour ha confirmado su regreso a la Ciudad de México en 2027, tras el éxito del festival de música punk rock, emo, pop punk, hardcore en su primera edición en el país.

Para la segunda edición del Vans Warped Tour 2027 en la CDMX las fechas a anotar en tu calendario son: el viernes 11 y sábado 12 de septiembre del próximo año,

Por ahora el recinto no se ha revelado, pero se espera tenga lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como en la primera edición de Vans Warped Tour.

Asimismo, el Vans Warped Tour 2027 también confirmó fechas en:

Washington D. C.: 19 y 20 de junio

Long Beach: 24 y 25 de julio

Orlando: 13 y 14 de noviembre

Vans Warped Tour confirma su regreso a CDMX en 2027 (Vans Warped Tour)

Preventa y precio de boletos para Vans Warped Tour 2027 en CDMX

Vans Warped Tour 2027 aún no ha revelado los detalles de la preventa y precio de boletos en CDMX, por lo que te estaremos actualizando.

Toma en cuenta que los boletos para Vans Warped Tour 2027 en Estados Unidos comenzarán su preventa el próximo viernes 20 de noviembre, por lo que los detalles para México podrían salir pronto.

Cartel de artistas para Vans Warped Tour 2027 en CDMX

Por ahora otro de los detalles de que Vans Warped Tour 2027 en CDMX no ha revelado es su cartel de artistas y bandas en concierto; en cuanto se revele te lo daremos a conocer.