La agrupación estadounidense de hip hop, Cypress Hill regresa a la CDMX 2027 para un concierto único en el Pepsi Center WTC, después de su presentación en el festival Vive Latino 2026.

Así que fans presten atención que ya les dejamos a continuación todos los detalles de fecha y boletos para el concierto de Cypress Hill en el Pepsi Center WTC de la CDMX en 2027:

Fecha: Jueves 1° de abril 2027

Sede: Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin confirmarse

Preventa Banamex: 19 de noviembre 2026 a partir de las 11:00 de la mañana

Venta general y en taquillas del Pepsi Center WTC: 20 de noviembre 2026 a las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

Tipo de boletos:

Banamex VIP General Box Superior Sección C Personas con discapacidad

Cypress Hill en CDMX 2027: fecha y boletos para su concierto en Pepsi Center WTC (OCESA)

Cypress Hill llega al Pepsi Center WTC con Dios Bendiga

Cypress Hill llega al Pepsi Center WTC como parte de la gira que promociona su más reciente álbum en español, Dios Bendiga; que incluye colaboraciones con Alemán, Trueno y La Santa Grifa.

Si deseas acudir por boletos físicos y sin cargos lo podrás realizar a partir de la venta general en la taquillas del Pepsi Center WTC, recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.

Mientras que en la preventa Banamex se tendrán a los tarjetahabientes 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos en boletos.