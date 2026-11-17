La agrupación estadounidense de hip hop, Cypress Hill regresa a la CDMX 2027 para un concierto único en el Pepsi Center WTC, después de su presentación en el festival Vive Latino 2026.
Así que fans presten atención que ya les dejamos a continuación todos los detalles de fecha y boletos para el concierto de Cypress Hill en el Pepsi Center WTC de la CDMX en 2027:
- Fecha: Jueves 1° de abril 2027
- Sede: Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, CDMX
- Hora: 9:00 de la noche
- Telonero: Sin confirmarse
- Preventa Banamex: 19 de noviembre 2026 a partir de las 11:00 de la mañana
- Venta general y en taquillas del Pepsi Center WTC: 20 de noviembre 2026 a las 11:00 am
- Boletera: Ticketmaster
- Precio de boletos: Sin revelarse
- Tipo de boletos:
- Banamex VIP
- General
- Box Superior
- Sección C
- Personas con discapacidad
Cypress Hill llega al Pepsi Center WTC con Dios Bendiga
Cypress Hill llega al Pepsi Center WTC como parte de la gira que promociona su más reciente álbum en español, Dios Bendiga; que incluye colaboraciones con Alemán, Trueno y La Santa Grifa.
Si deseas acudir por boletos físicos y sin cargos lo podrás realizar a partir de la venta general en la taquillas del Pepsi Center WTC, recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.
La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.
Mientras que en la preventa Banamex se tendrán a los tarjetahabientes 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos en boletos.