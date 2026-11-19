Fichas búsqueda de personas desaparecidas llenaron los asientos del Teatro Metropólitan en el Concierto por un Abrazo, convocado por Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la noche del 18 de noviembre.

Al grito de “hasta que no nos haga falta nadie”, Diego Luna, anfitrión del evento en el que participaron artistas y familiares de personas desaparecidas, dijo que se trató de un acto contra la indiferencia .

🎭 Diego Luna alza voz por desaparecidos



El actor Diego Luna participó en el Concierto por un Abrazo, celebrado el 18 de noviembre en el Teatro Metropólitan de CDMX, donde se presentó un colectivo de más de 40 jaraneros.



Ante unas 3 mil personas, exigió justicia para las… pic.twitter.com/X06pQy4PSj — Mente Cali (@MenteCali) November 19, 2026

El Concierto por un Abrazo busca recaudar fondos para un encuentro entre madres buscadoras y familiares con el EZLN.

Marina de Tavira, actriz, retomó las palabras del EZLN al decir que las personas buscadoras son ejemplo de la gente que no claudica y que no se vende.

Elevan fichas de búsqueda de desaparecidos durante concierto en el Teatro Metropólitan

Durante la participación del Contingente Jaranero en el Concierto por un Abrazo, se elevaron las fichas de búsqueda de personas desaparecidas en la mayoría de los asientos del Teatro Metropólitan.

Otros artistas que participaron fueron:

Caifanes

Vivir Quintana

Memetronic

Ely Guerra

Kevin Kaarl

Diego Luna, anfitrión del Concierto por un Abrazo, contó que el EZLN lo buscó dos meses atrás para la organización del evento, específicamente el subcomandante Marcos y el subcomandante Moisés.

Kevin Kaarl se lanza contra políticos por desapariciones: “fallan de manera estúpida”

Kevin Kaarl, músico originario de Chihuahua, se pronunció contra la normalización de que las madres busquen con sus propias manos a sus hijos, la inacción de las autoridades y la permanencia de la problemática de las desapariciones.

“No puedo creer que este se haya convertido en un país en el que se ha intentado normalizar la desaparición forzada… peor aún que las Fiscalías y las autoridades no tengan la capacidad para encontrarlos y para evitar que siga sucediendo y ojalá que nunca se normalice… se deje de ver como algo normal que nuestras madres tengan que buscar con sus propias manos… que pronto se acabe eso” Kevin Kaarl, cántante y compositor

El cantante y guitarrista criticó a los políticos de todos los niveles por la inacción ante las desapariciones y por intereses personales como sinónimo de poder y no como un servicio a la sociedad.

“No importa el partido… esta va para todos los políticos… todos, día con día nos siguen fallando de una manera increíblemente estúpida… el poder no es dinero y contactos…(es) la capacidad… de escuchar… mover tus manos con empatía...” Kevin Kaarl, compositor

Saul Hernández de Caifanes, abraza a madres buscadoras

Saul Hernández, vocalista y compositor de Caifanes, envió un abrazo a los colectivos de madres buscadoras, que también incluyen a padres y otros familiares.

Desde el Concierto por un Abrazo en el Teatro Metropólitan se pronunció por un México más unido y más humano ante el llanto y el dolor.