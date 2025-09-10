¿Todo listo para La Más Draga 7? Lanzan el video oficial de su nueva temporada donde podemos ver a Karime Pindter -de 32 años de edad- como conductora.

Luego de varias especulaciones se dio a conocer los detalles de la séptima temporada de La Más Draga, la cual llega con un jurado de lujo y 14 participantes listos para conquistar el escenario.

Tras brillar en varios realities, Karime Pindter ha mostrado sus deseos de incursionar en la conducción, por lo que La Más Draga 7 es una gran oportunidad para demostrar su talento.

En la co-coducción de La Más Draga 7 estarán Johnny Carmona y la ganadora de la 2da temporada, Alexis 3XL.

El video de YouTube reveló que La Más Draga 7 contará con la participación de grandes figuras como:

Veneno

Tóxico

Venenito

Esto es lo que se sabe de La Más Draga 7

Cabe recordar que La Más Draga se ha consolidado como uno de los proyectos más esperados por la audiencia.

Es por ello por lo que La Más Draga 7 promete llegar lleno de sorpresas, glamur y talento.

La Más Draga 7 iniciará este próximo 30 de septiembre a las 21:00 horas (tiempo de México) a través del canal oficial de YouTube del programa.

El jurado de La Más Draga 7 está integrado por:

Natalia Sosa de 51 años de edad

Yari Mejía de 43 años de edad

Letal de 38 años de edad

La producción adelanto que La Más Draga 7 será una celebración de la cultura drag en México, por lo que se llevará el espectáculo a otro nivel.

Se habla de retos más arriesgados, pasarelas espectaculares y pruebas que pondrán a prueba el talento artístico de cada uno de los concursantes.

En La Más Draga 7 habrá 14 concursantes, quienes se encuentran listos para brillar en el escenario.

Los concursantes de La Más Draga 7 son: