El músico Perry Bamonte conocido por haber sido guitarrista y tecladista de The Cure, murió a los 65 años, así lo informó en un comunicado oficial la banda británica.

La muerte del músico de The Cure, Perry Bamonte, habría sucedido en la víspera de Navidad, el 25 de diciembre en su casa en Inglaterra, tras una breve enfermedad de la cual no se especificaron más detalles.

“Con enorme tristeza, confirmamos la. muerte de nuestro gran amigo y compañero Perry Bamonte, quien murió tras una breve enfermedad que padeció en casa durante Navidad”. The Cure

Sin embargo, se sabía que Perry Bamonte pasaba por complicaciones de salud que lo hicieron cancelar su gira por Europa.

¿De qué murió Perry Bamonte? Músico de The Cure a los 65 años (The Cure )

Nota en desarrollo...