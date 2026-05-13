RM de BTS visitó el museo Frida Kahlo y dejó un conmovedor mensaje en el libro de visitas: “Su legado seguirá brillando”.

Durante la estancia de BTS para sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, sus integrantes visitaron diversas zonas de la CDMX.

Kim Nam-Joon, conocido como RM, aprovechó para visitar la Casa Azul, el lugar donde residió Frida Kahlo y donde hay gran parte de sus obras.

RM de BTS visitó el museo Frida Kahlo y dejó un mensaje en el libro de visitas

El Museo Frida Kahlo compartió el mensaje que RM dejó tras su vista al lugar, en el que expresó su admiración por Frida Kahlo y Diego Rivera.

“Frida y Diego, no puedo entender todas sus historias, pero la vida vale la pena y el amor es hermoso. Me volví más humilde. Su legado brillará e inspirará a muchas generaciones. Gracias por el amor y la lucha. Viva la vida” RM

RM de BTS acudió al museo Frida Kahlo (X/@museofridakahlo)

RM expresó que las obras de Frida Kahlo transmitían historias que no podía entender, pero agradecía el legado de la pintora, ya que es la inspiración de las nuevas generaciones.

El Museo Frida Kahlo agradeció a RM por acercar a las nuevas generaciones al arte de Frida Kahlo y Diego Rivera.

El integrante de BTS compartió la foto de una de las obras de Frida Kahlo que apreció durante su visita a la Casa Azul, llamada “Diego en mi pensamiento”.

RM visitó el museo Frida Kahlo (X/@museofridakahlo)

RM visitó Ciudad Universitaria y el Museo Anahuacalli

Otra de las visitas culturales de RM en la CDMX fue a Ciudad Universitaria, a donde acudió al Espacio Escultórico y la reserva ecológica universitaria.

RM compartió fotos de su recorrido de los espacios culturales de la UNAM e incluso tuvo la oportunidad de meditar en el lugar.

Posteriormente, RM visitó el Museo Anahuacalli, un lugar diseñado por Diego Rivera y que está hecho de piedra volcánica.

La CDMX fue parte del “namjooning” de RM, término utilizado para describir las actividades artísticas que suele hacer el cantante lejos del escenario.

Es decir, se sabe que RM es fanático del arte y suele hacer recorridos culturales en los países donde se presenta.

Las seguidoras del grupo fueron quienes colocaron este término y RM lo adoptó.

RM es conocido por realizar caminatas, visitar museos y disfrutar de momentos lejos de sus fans y el bullicio de sus conciertos.