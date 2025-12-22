Vince Zampella, el creador de Call of Duty, murió en un accidente automovilístico a los 55 años de edad.
Lamentablemente, se dio a conocer que Vince Zampella murió el pasado domingo 21 de diciembre.
¿De qué murió Vince Zampella, creador de Call of Duty?
Vince Zampella murió de un accidente automovilístico en la autopista Angeles Crest, en el sur de California.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió a las 12:45 del mediodía en un zona montañosa.
El informe de las autoridades señala que Vince Zampella iba en un Ferrari circulando en dirección al sur, cuando se salió del camino y chocó contra una barrera de hormigón.
Nota en desarrollo. En breve más información...