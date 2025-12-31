El mundo del cine nuevamente está de luto por la muerte de Isiah Whitlock Jr., actor de la serie The Wire y recurrente en la filmografía de Spike Lee.

Isiah Whitlock Jr. murió este 30 de diciembre de 2025 a los 71 años de edad, lo cual fue dado a conocer por su representante, Brian Liebman.

¿De qué murió Isiah Whitlock Jr?

De acuerdo con el manager Brian Liebman, Isiah Whitlock Jr. murió durante el 30 de diciembre debido a una enfermedad no especificada.

Isiah Whitlock Jr (Isiah Whitlock Jr)

El representante señaló que Isiah Whitlock Jr no sufrió, muriendo de manera pacífica, confirmando que se trató de un padecimiento intempestivo que habría mermado su salud en poco tiempo.

Esto debido a que no había reportes sobre algún padecimiento crónico que estuviera afectando al actor, de ahí que su muerte haya sorprendido a todos sus fans.

Se espera que se den más detalles sobre la muerte del actor, principalmente cuál fue la enfermedad que acabó con su vida y desde cuándo le fue detectada.

Por su parte, familiares y amigos cercanos no han dado una declaración al respecto, ya sea de la muerte de Isiah Whitlock Jr. o de la mencionada enfermedad.

Isiah Whitlock Jr (Isiah Whitlock Jr)

¿Quién fue Isiah Whitlock Jr?

Isiah Whitlock Jr fue un actor de Estados Unidos, conocido principalmente por su papel como Clay Davis en la serie de HBO, The Wire.

Sin embargo, la carrera de Isiah Whitlock Jr. se extendió en varios medios, siendo un recurrente en las películas de Spike Lee, además de hacer promocionales para videojuegos y diversas marcas.

Una de las anécdotas más recordadas es que capitalizó su frase “Sheeeee-it”, que se incluyó en una serie de “muñecos cabeza de burbuja”, como parte de una campaña de Kickstarter.

Además de ser parte activa de campañas de activismo en escuelas sobre la historia de los afrodescendientes en Estados Unidos a inicios del Siglo XXI, dando pláticas con gran éxito en diversas instituciones del país.