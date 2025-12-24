El mundo del futbol está de luto luego de que se diera a conocer la muerte de Sebastian Hertner, jugador de Alemania que murió tras caer de un teleférico.

A sus 34 años de edad, Sebastian Hertner murió mientras se encontraba disfrutando de sus vacaciones con su esposa en el norte de Montenegro.

La pareja subió a un teleférico y una de las sillas se desprendió del cable ocasionando la caída del futbolista a una altura de 70 metros que derivó en su muerte.

¿Quién fue Sebastian Hertner?

Sebastian Hertner fue un futbolista alemán que desarrolló su carrera como defensor, con paso por distintas categorías del futbol de su país.

Nacido en Leonberg, Sebastian Hertner se mantuvo ligado al juego desde joven y su último registro profesional estuvo en el ETSV Hamburgo donde aportó su experiencia.

Su muerte ocurrió durante unas vacaciones en Montenegro, tras un accidente en una estación de esquí. Una falla en una aerosilla provocó una caída de gran altura, situación que derivó en su muerte y generó reacciones en el entorno futbolístico.

¿Qué edad tenía Sebastian Hertner?

Sebastian Hertner tenía 34 años al momento de su muerte, una edad en la que aún se mantenía activo dentro del futbol, combinando experiencia y liderazgo.

Nacido el 2 de mayo de 1991, Sebastian Hertner atravesaba una etapa de madurez personal y deportiva.

¿Quién es la esposa de Sebastian Hertner?

Sebastian Hertner estaba casado y su esposa se encontraba con él al momento del accidente, aunque hasta ahora no se ha hecho público su nombre.

Durante el incidente, la mujer quedó atrapada entre las sillas del teleférico, lo que le provocó una fractura en una de sus piernas.

Fueron los propios testigos quienes alertaron a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar para realizar el rescate.

¿Qué signo zodiacal era Sebastian Hertner?

Al haber nacido el 2 de mayo de 1991, Sebastian Hertner tenía el signo zodiacal de Tauro.

¿Cuántos hijos tenía Sebastian Hertner?

Hasta el momento no existe información pública que confirme si Sebastian Hertner tenía hijos.

Ni el club ni su entorno cercano han dado detalles sobre su vida familiar más allá de su matrimonio.

¿Cuál fue la trayectoria de Sebastian Hertner?

La carrera de Sebastian Hertner se construyó desde temprano en el futbol alemán, con un debut profesional registrado en 2009 tras completar su formación en categorías juveniles.

Su recorrido incluyó pasos por clubes con presencia en la segunda y tercera división, como 1860 Múnich, Darmstadt 98 y Erzgebirge Aue, donde acumuló experiencia

En la etapa final de su trayectoria, Hertner asumía un rol de liderazgo como capitán del ETSV Hamburgo, equipo de la Oberliga.

Equipo de Sebastian Hertner se pronuncia tras su muerte

La muerte de Sebastian Hertner generó una reacción inmediata en el ETSV Hamburgo, club donde ejercía como capitán.

A través de redes sociales, la institución confirmó la noticia y expresó el impacto que causó la pérdida dentro del plantel y su entorno cercano.

“Con gran tristeza tenemos que anunciar hoy que nuestro capitán Sebastian Hertner tuvo un fatal accidente mientras estaba de vacaciones. Estamos aturdidos y entristecidos infinitamente”, señaló el comunicado oficial.

“Nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz Sebastian”, escribió el ETSV Hamburgo, despidiendo a una de sus figuras más representativas.