¿De qué murió Lucero Guadalupe Ramírez? Ex candidata a diputada y reina de belleza

Lucero Guadalupe Ramírez, ex candidata a diputada en Veracruz por Movimiento Ciudadano y reina de belleza ha muerto con solo 22 años de edad.

La causa de la muerte de la ex candidata a diputada y reina de belleza Lucero Guadalupe Ramírez se debió tras un trágico accidente automovilístico.

La muerte de Lucero Guadalupe Ramírez sucedió durante la madrugada del miércoles 17 de diciembre en la autopista federal Veracruz–Córdoba, a la altura del kilómetro 65.

De acuerdo con los primeros reportes, Lucero Guadalupe Ramírez, ex candidata a diputada y reina de belleza viajaba en una camioneta Grand Cherokee gris plata, el accidente se suscitó después de que una llanta se reventara, lo que provocó que perdiera el control del auto y se volcara.

Ante la emergencia, paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) acudieron al lugar del accidente, precisando que Lucero Guadalupe Ramírez, ex candidata a diputada y reina de belleza ya no contaba con signos vitales al momento de su arribo.

En el accidente también resultaron gravemente heridos Carlos Daniel Ramírez, de 29 años, y Naria de Jesús Ramírez Antonio, de 50 años, quienes eran familiares de la joven y viajaban con ella.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Córdoba - Veracruz, km 65, dirección Córdoba. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino de vagoneta). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 17, 2025

Peritaje determinará la causa del accidente donde murió la ex candidata a diputada y reina de belleza Lucero Guadalupe Ramírez

Tras la lamentable muerte de Lucero Guadalupe Ramírez, ex candidata a diputada y reina de belleza, la Fiscalía General del Estado se encargará del peritaje oficial para determinar las causas del accidente.

Por lo que las investigaciones continúan para esclarecer si existieron factores externos o fallas mecánicas en el accidente que le arrebató la vida a la ex candidata a diputada y reina de belleza Lucero Guadalupe Ramírez.