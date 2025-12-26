Este 25 de diciembre, vía Facebook, se dio a conocer la muerte de Jorge Lozano Soriano, guionista del ya inexistente programa televisivo ”Mujer, casos de la vida real”.

De acuerdo con sus familiares, Jorge Lozano Soriano murió a las 5 de la mañana este jueves. Tenía 89 años de edad.

¿De qué murió Jorge Lozano Soriano?

Hasta el momento, familiares de Jorge Lozano Soriano no han revelado la causa de muerte del escritor argentino y guionista de “Mujer, casos de la vida real”.

Se desconoce si Jorge Lozano Soriano, padecía alguna enfermedad; sin embargo, gente cercana a él informó a Televisa Espectáculos que éste sufría malestares a causa de su avanzada edad.

De acuerdo con el comunicado publicado en la red social, familiares, amigos y seguidores podrán darle el último adiós en la funeraria Gayosso ubicada en Colonia Del Valle Sur, Benito Juárez en Ciudad de México.

“A quienes puedan acompañarnos en su último adiós, les estaremos profundamente agradecidos” Familiares de Jorge Lozano Soriano

Muere el escritor y guionista Jorge Lozano Soriano (Jorge Lozano Soriano / Facebook)

Te compartimos la ubicación de la funeraria donde está siendo velado desde las 15 horas.

Desde que se hizo publico su muerte, seguidores han expresado su sentido pésame:

“Es triste recibir esta noticia. Mi más sentido pésame a la familia y pronta resignación. Un abrazo hasta el cielo”,

“Jorge queridoooo. Dónde estés sea la luz contigo. Brillarás siempre! Mi corazón contigo”, “Descanse en paz. Un gran hombre inteligente, amable, trabajador y creativo”,

“Eterna luz para tu camino Jorgito, gracias por darme la oportunidad de conocerte”, “Extraordinario ser humano, jefe pero único como amigo descanse en paz”, expresan en la publicación del desafortunado anuncio.

Jorge Lozano Soriano fue un guionista, productor y escritor argentino (FB: Jorge Lozano Soriano)

El guionista, escritor y productor televisivo argentino será recordado por programas como: