La leyenda de la música y fundador de Talking Heads, el cantante y compositor David Byrne regresa a México 2026 con una serie de conciertos para su Who Is The Sky? Tour.

Y desde ya les traemos los detalles de fechas, boletos y preventa del Who Is The Sky? Tour para ver a David Byrne en México 2026:

Viernes 4 de septiembre 2026 en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, CDMX

Martes 8 de septiembre 2026 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco

Jueves 10 de septiembre 2026 en el Escenario GNP de Monterrey, Nuevo León

Hora de los conciertos: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Preventa Banamex: 30 de abril 2026 a partir de las 11:00 de la mañana

Venta general y en taquillas de los recintos: 1° de mayo 2026 desde las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

David Byrne en México 2026 (OCESA)

David Byrne regresa a México 2026 con Who Is The Sky? Tour

Ocho años tuvieron que pasar para el regreso de David Byrne a México 2026 con su esperada gira de concierto Who Is The Sky? Tour que promete lo mejor de la música del fundador de Talking Heads.

Por ahora no se han revelado el precio de boletos para los concierto de David Byrne en México 2026, te actualizaremos cuando se den a conocer.