La leyenda de la música y fundador de Talking Heads, el cantante y compositor David Byrne regresa a México 2026 con una serie de conciertos para su Who Is The Sky? Tour.
Y desde ya les traemos los detalles de fechas, boletos y preventa del Who Is The Sky? Tour para ver a David Byrne en México 2026:
- Viernes 4 de septiembre 2026 en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, CDMX
- Martes 8 de septiembre 2026 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco
- Jueves 10 de septiembre 2026 en el Escenario GNP de Monterrey, Nuevo León
- Hora de los conciertos: 9:00 de la noche
- Telonero: Sin detalles
- Preventa Banamex: 30 de abril 2026 a partir de las 11:00 de la mañana
- Venta general y en taquillas de los recintos: 1° de mayo 2026 desde las 11:00 am
- Boletera: Ticketmaster
- Precio de boletos: Aún sin revelarse
David Byrne regresa a México 2026 con Who Is The Sky? Tour
Ocho años tuvieron que pasar para el regreso de David Byrne a México 2026 con su esperada gira de concierto Who Is The Sky? Tour que promete lo mejor de la música del fundador de Talking Heads.
Por ahora no se han revelado el precio de boletos para los concierto de David Byrne en México 2026, te actualizaremos cuando se den a conocer.
Mientras lo que ya se conoce es que la venta de boletos tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas de crédito Banamex.