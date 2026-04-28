La cantante española Bad Gyal está de regreso a México 2026 con su gira de conciertos Más Cara World Tour.
Así que fans anoten bien, a continuación todos los detalles de los conciertos con fechas, boletos y preventa del Más Cara World Tour de Bad Gyal en México 2026:
- Jueves 22 de octubre 2026 en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México, CDMX
- Viernes 23 de octubre 2026 en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León
- Sábado 25 de octubre 2026 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco
- Telonero: Sin detalles
- Preventa Banamex: 7 de mayo 2026 a las 11:00 de la mañana
- Venta general y en taquillas de los recintos: 8 de mayo 2026 desde las 11:00 am
- Boletera: Ticketmaster
- Precio de boletos: Sin revelarse
Más Cara World Tour de Bad Gyal llega a México 2026
Bad Gyal llega a México 2026 con su esperada gira de conciertos Más Cara World Tour para deleite de los fans.
Conciertos de Bad Gyal en México 2026 para promocionar su más reciente álbum de estudio “Más Cara”.
La venta de boletos para los conciertos de Bad Gyal en México 2026 tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.
Te estaremos actualizando la lista de precios de boletos en cuanto Ticketmaster revele toda la información para la gira Más Cara World Tour de Bad Gyal en México 2026.