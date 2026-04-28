La cantante española Bad Gyal está de regreso a México 2026 con su gira de conciertos Más Cara World Tour.

Así que fans anoten bien, a continuación todos los detalles de los conciertos con fechas, boletos y preventa del Más Cara World Tour de Bad Gyal en México 2026:

Jueves 22 de octubre 2026 en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México, CDMX

Viernes 23 de octubre 2026 en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León

Sábado 25 de octubre 2026 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco

Telonero: Sin detalles

Preventa Banamex: 7 de mayo 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta general y en taquillas de los recintos: 8 de mayo 2026 desde las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

Bad Gyal en México 2026 (OCESA )

Más Cara World Tour de Bad Gyal llega a México 2026

Bad Gyal llega a México 2026 con su esperada gira de conciertos Más Cara World Tour para deleite de los fans.

Conciertos de Bad Gyal en México 2026 para promocionar su más reciente álbum de estudio “Más Cara”.

La venta de boletos para los conciertos de Bad Gyal en México 2026 tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

Te estaremos actualizando la lista de precios de boletos en cuanto Ticketmaster revele toda la información para la gira Más Cara World Tour de Bad Gyal en México 2026.