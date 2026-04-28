La CDMX tendrá el regreso de la cantante española Bad Gyal en concierto desde el Palacio de los Deportes en este mismo 2026.

A lo que ya les tenemos todos los detalles de fecha, boletos y preventa para ver en concierto a Bad Gyal en el Palacio de los Deportes 2026:

Fecha: Jueves 22 de octubre 2026 en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México, CDMX

Telonero: Sin detalles

Preventa Banamex: 7 de mayo 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta general y en taquillas de los recintos: 8 de mayo 2026 desde las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

Bad Gyal en México 2026 (OCESA )

Bad Gyal en el Palacio de los Deportes con Más Cara World Tour

Bad Gyal regresa a la CDMX con concierto en el Palacio de los Deportes para promocionar su más reciente álbum de estudio “Más Cara”.

Esto como parte de la gira de conciertos Más Cara World Tour de Bad Gyal que además del Palacio de lo Deportes se presentará en:

Viernes 23 de octubre 2026 en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León

Sábado 25 de octubre 2026 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco

Si deseas ahorrarte los cargos de boletos para el concierto de Bad Gyal en el Palacio de los Deportes, recuerda el recinto esta ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.