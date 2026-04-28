La Gran Carpa Santa Fe de la CDMX tendrá de regreso el show del Cirque du Soleil ECHO en la agenda de conciertos y espectáculos México 2026.

Así que si no te quieres perder de ver a el Cirque du Soleil ECHO, a continuación todos los detalles de fecha, boletos y preventa para que no te quedes sin ver este espectáculo que promete:

Del 13 de noviembre 2026 al 3 de febrero 2027

Sede: Gran Carpa Soleil en Santa Fe en la Ciudad de México, CDMX

Preventa Banamex: 29 y 30 de abril 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta General y taquillas de los recintos: 1 de mayo desde las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precios de boletos: Aún sin revelarse

Cirque du Soleil ECHO (Cirque du Soleil )

Cirque du Soleil ECHO regresa a la Gran Carpa Santa Fe con nuevo show

Cirque du Soleil regresa con un vigésimo espectáculo en la Gran Carpa Santa Fe, ahora con su show ECHO.

Espectáculo del Cirque du Soleil ECHO que promete ser una nueva experiencia “sobre la conexión, la intención y las uniones simbióticas entre los humanos y el reino animal”.

La venta de boletos para Cirque du Soleil ECHO en la Gran Carpa Santa Fe tendrá 3 meses sin intereses para compras mayores de 3 mil pesos.

Recuerda que la Gran Carpa Santa Fe se ubica en calle Vasco de Quiroga en Santa Fe, Lomas de Santa Fe de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, CDMX.