El concierto de Wolf Alice en el Pepsi Center se llevará acabo este 20 de mayo, para alegría de todos los fans de la banda de rock.

Si vas a ir al concierto de Wolf Alice en el Pepsi Center, aquí te daremos todos los detalles al respecto, incluyendo el setlist y el horario.

Wolf Alice en el Pepsi Center (OCESA)

Setlist de Wolf Alice en el Pepsi Center

Si bien no está confirmado el setlist del concierto de Wolf Alice en el Pepsi Center, fans consideran que podrían tocar la siguientes canciones, viendo sus presentaciones pasadas:

“Heavenward”

“White Horses”

“Just Two Girls”

“Leaning Against the Wall”

“How Can I Make It OK?”

“The Sofa”

“Midnight Song”

“With Folk Session Musicians”

“Hit the Sky”

“The Kesh Jig”

“Give Us a Drink of Water”

“The Flower of the Flock”

“Famous Ballymote”

“Gospel Oak”

“Outro Jig”

“Delicious Things”

“Lipstick on the Glass”

“Bread Butter Tea Sugar”

“Bros”

“Swallowtail”

“Bloom Baby Bloom”

“The Last Man on Earth”

“Don’t Delete the Kisses”

Horario del concierto de Wolf Alice en el Pepsi Center

El concierto de Wolf Alice en el Pepsi Center iniciará a las 9:00 p.m. de este 20 de mayo de 2026. Las puertas se abrirán alrededor de las 7:00 p.m.

Para que te vayas preparando, si es que vas a asistir al concierto de Wolf Alice en el Pepsi Center y quieres llegar lo más temprano posible.

Toma en cuenta que se espera que el evento dure alrededor de 2 horas, por lo que iría terminando cerca de las 11:00 p.m., aunque si hay algún retraso podría terminarse entre las 11:30 p.m. y las 12:00 a.m.

Tómalo en cuenta para que planees bien tu regreso o si tienes que pasar por la zona en ese horario.

Wolf Alice en el Pepsi Center (@wolfaliceband)

Telonero del concierto de Wolf Alice en el Pepsi Center

Hasta el momento no se ha anunciado ningún telonero para el concierto de Wolf Alice en el Pepsi Center.

Dado que falta poco para el concierto de Wolf Alice en el Pepsi Center, es poco probable que haya un grupo abridor o artista invitado.

Esto quiere decir que la banda de Inglaterra tocará desde el inicio sin interrupciones o cambios de último minuto.

Por lo general este tipo de conciertos pequeños no cuentan con grupo abridor, pues se quiere que toda la atención se centre en el artista principal.