Este 20 de mayo se lleva a cabo el concierto de Wolf Alice en Pepsi Center, y aquí te diremos a qué hora acaba la presentación.

Esto por si tienes pensado ir al concierto de Wolf Alice en Pepsi Center y hay dudas sobre el horario de la banda.

Wolf Alice (@wolfaliceband)

¿A qué hora termina el concierto de Wolf Alice en Pepsi Center?

De acuerdo con la información oficial, el concierto de Wolf Alice en Pepsi Center iniciará a las 9:00 p.m. y durará 2 horas, por lo que tendría que terminar a las 11:00 p.m.

Además, también se mencionó que las puertas para el concierto de Wolf Alice en Pepsi Center se abrirán a partir de las 7:00 p.m., para que puedas planear tanto tu llegada como la salida.

Al no haber grupo abridor, se espera que la banda de Inglaterra inicie su presentación en punto de la hora, respetando así el horario establecido anteriormente.

Lo cual sería adecuado para los asistentes, para no encontrar problemas de transporte al momento de regresar a sus casas, tomando en cuenta que es mitad de semana.

Además, no se esperan ninguna cuestión extraordinaria en relación a la logística del evento.

Wolf Alice en Pepsi Center (OCESA)

¿El concierto de Wolf Alice en Pepsi Center se puede retrasar?

Aunque no hay grupo abridor que pudiera retrasar el inicio del concierto de Wolf Alice en Pepsi Center, puede haber algún retraso menor, como sucede en todos los eventos en vivo.

Recordemos que algunas bandas esperan unos minutos para que el recinto se llene y así dar su espectáculo ante la mayor cantidad de público; eso podría pasar en el concierto de Wolf Alice en Pepsi Center.

En caso de que eso suceda, la presentación podría iniciar alrededor de las 9:30 p.m. y terminar a las 11:30 p.m.