Hoy miércoles 20 de mayo la cantante mexicana Yuri se presenta en concierto para deleite de sus fans en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Así que arma tu itinerario con los detalles que continuación te dejamos los horarios del concierto de Yuri en el Auditorio Nacional:

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Hora del concierto: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 18 temas en vivo aproximadamente

Duración: 2 horas de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:30 de la noche

Yuri compartió una foto hecha con inteligencia artificial que le dejó tres brazos (Instagram/@oficialyuri)

Icónica Recargado de Yuri llega al Auditorio Nacional

Yuri regresa al escenario del Auditorio Nacional este 20 de mayo como parte de su gira Icónica Recargado con lo mejor de su música.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.

Así que ya tienes todos los detalles para disfrutar al máximo del esperado concierto de Yuri en el Auditorio Nacional.