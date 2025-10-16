¿Vas a ir al concierto de The Lumineers en Pepsi Center para el 17 y 18 de octubre? A continuación te decimos el setlist, horario y telonero.

La banda estadunidense The Lumineers estará de regreso en la CDMX con dos conciertos y estos son todos los detalles que debes conocer.

Horario para los conciertos de The Lumineers en Pepsi Center, 17 y 18 de octubre

The Lumineers se presentarán en el Pepsi Center de la CDMX el 17 y 18 de octubre como parte de su gira AUTOMATIC World Tour; este es el horario:

  • Hora de inicio: 9 de la noche

Telonera para los conciertos de The Lumineers en Pepsi Center

La telonera para los conciertos de The Lumineers en Pepsi Center del 17 y 18 de octubre será: Nicole Zignago.

Nicole Zignago -de 29 años de edad- es una cantautora peruana que desde temprana edad mostró su pasión por la música.

Setilist de The Lumineers para sus conciertos en Pepsi Center

A continuación, te presentamos el posible setlist de The Lumineers para sus conciertos en Pepsi Center del 17 y 18 de octubre:

  1. Same Old Song
  2. Flowers in Your Hair
  3. Angela
  4. You’re All I Got
  5. A.M. RADIO
  6. Asshole
  7. Gale Song
  8. Plasticine
  9. Donna
  10. Ho Hey
  11. Dead Sea
  12. BRIGHTSIDE
  13. Sleep on the Floor
  14. Gloria
  15. Ativan
  16. WHERE WE ARE
  17. Slow It Down
  18. Automatic
  19. Ophelia
  20. Big Parade
  21. So Long
  22. Leader of the Landslide
  23. A Song for You
  24. Cleopatra
  25. Stubborn Love

¿Cómo llegar al Pepsi Center para los conciertos de The Lumineers del 17 y 18 de octubre?

Cabe recordar que el Pepsi Center se encuentra ubicado en Dakota s/n, Benito Juárez, Ciudad de México.

El Pepsi Center se encuentra justo atrás del World Trade Center.

Si llegas en transporte público puedes hacerlo por el Metrobús de la línea 1 y bajarte en la estación Poliforum, después caminar alrededor de cinco minutos.

La estación más cercana del Metro es Chilpancingo de la línea 9, después deberás de caminar alrededor de 10 minutos sobre Insurgentes hasta llegar al Pepsi Center.