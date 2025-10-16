¿Vas a ir al concierto de The Lumineers en Pepsi Center para el 17 y 18 de octubre? A continuación te decimos el setlist, horario y telonero.

La banda estadunidense The Lumineers estará de regreso en la CDMX con dos conciertos y estos son todos los detalles que debes conocer.

Horario para los conciertos de The Lumineers en Pepsi Center, 17 y 18 de octubre

The Lumineers se presentarán en el Pepsi Center de la CDMX el 17 y 18 de octubre como parte de su gira AUTOMATIC World Tour; este es el horario:

Hora de inicio: 9 de la noche

Telonera para los conciertos de The Lumineers en Pepsi Center

La telonera para los conciertos de The Lumineers en Pepsi Center del 17 y 18 de octubre será: Nicole Zignago.

Nicole Zignago -de 29 años de edad- es una cantautora peruana que desde temprana edad mostró su pasión por la música.

Setilist de The Lumineers para sus conciertos en Pepsi Center

A continuación, te presentamos el posible setlist de The Lumineers para sus conciertos en Pepsi Center del 17 y 18 de octubre:

Same Old Song Flowers in Your Hair Angela You’re All I Got A.M. RADIO Asshole Gale Song Plasticine Donna Ho Hey Dead Sea BRIGHTSIDE Sleep on the Floor Gloria Ativan WHERE WE ARE Slow It Down Automatic Ophelia Big Parade So Long Leader of the Landslide A Song for You Cleopatra Stubborn Love

¿Cómo llegar al Pepsi Center para los conciertos de The Lumineers del 17 y 18 de octubre?

Cabe recordar que el Pepsi Center se encuentra ubicado en Dakota s/n, Benito Juárez, Ciudad de México.

El Pepsi Center se encuentra justo atrás del World Trade Center.

Si llegas en transporte público puedes hacerlo por el Metrobús de la línea 1 y bajarte en la estación Poliforum, después caminar alrededor de cinco minutos.

La estación más cercana del Metro es Chilpancingo de la línea 9, después deberás de caminar alrededor de 10 minutos sobre Insurgentes hasta llegar al Pepsi Center.