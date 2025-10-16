¿Vas a ir al concierto de The Lumineers en Pepsi Center para el 17 y 18 de octubre? A continuación te decimos el setlist, horario y telonero.
La banda estadunidense The Lumineers estará de regreso en la CDMX con dos conciertos y estos son todos los detalles que debes conocer.
Horario para los conciertos de The Lumineers en Pepsi Center, 17 y 18 de octubre
The Lumineers se presentarán en el Pepsi Center de la CDMX el 17 y 18 de octubre como parte de su gira AUTOMATIC World Tour; este es el horario:
- Hora de inicio: 9 de la noche
Telonera para los conciertos de The Lumineers en Pepsi Center
La telonera para los conciertos de The Lumineers en Pepsi Center del 17 y 18 de octubre será: Nicole Zignago.
Nicole Zignago -de 29 años de edad- es una cantautora peruana que desde temprana edad mostró su pasión por la música.
Setilist de The Lumineers para sus conciertos en Pepsi Center
A continuación, te presentamos el posible setlist de The Lumineers para sus conciertos en Pepsi Center del 17 y 18 de octubre:
- Same Old Song
- Flowers in Your Hair
- Angela
- You’re All I Got
- A.M. RADIO
- Asshole
- Gale Song
- Plasticine
- Donna
- Ho Hey
- Dead Sea
- BRIGHTSIDE
- Sleep on the Floor
- Gloria
- Ativan
- WHERE WE ARE
- Slow It Down
- Automatic
- Ophelia
- Big Parade
- So Long
- Leader of the Landslide
- A Song for You
- Cleopatra
- Stubborn Love
¿Cómo llegar al Pepsi Center para los conciertos de The Lumineers del 17 y 18 de octubre?
Cabe recordar que el Pepsi Center se encuentra ubicado en Dakota s/n, Benito Juárez, Ciudad de México.
El Pepsi Center se encuentra justo atrás del World Trade Center.
Si llegas en transporte público puedes hacerlo por el Metrobús de la línea 1 y bajarte en la estación Poliforum, después caminar alrededor de cinco minutos.
La estación más cercana del Metro es Chilpancingo de la línea 9, después deberás de caminar alrededor de 10 minutos sobre Insurgentes hasta llegar al Pepsi Center.