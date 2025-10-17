Este viernes 17 de octubre María José se presenta en concierto desde la CDMX con su gira Ahora o Nunca.

La cita es en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de la capital del país y que ha albergado a artistas de talla nacional e internacional.

¿A qué hora termina el concierto de María José? Horarios para el Auditorio Nacional

El concierto de María José en el Auditorio Nacional de la CDMX se apegará a los siguientes horarios:

Apertura de puertas: a las 6:30 p.m.

Inicio del concierto: a las 8:30 p.m.

Duración del concierto: aproximadamente 2 horas

Término del concierto: a las 10:30 p.m. (aproximadamente)

María José (@lajosa / Instagram )

María José tiene un segundo concierto programado para esta semana en la CDMX.

La cita es en el mismo recinto el sábado 18 de octubre en punto de las 8:00 de la noche.

El tiempo de duración del concierto queda igual, pero los demás horarios quedan modificados:

Apertura de puertas: a las 6:00 p.m.

Término del concierto: a las 10:00 p.m. (aproximadamente)

María José regresa a la CDMX en noviembre con más conciertos

La gira Ahora o Nunca de María José está siendo un rotundo éxito en todo México, pero en especial en la CDMX.

Tras sus dos fechas en este mes de octubre, la cantante promete regresar con más conciertos en noviembre próximo también en el Auditorio Nacional: