María José -de 49 años de edad- estará nuevamente en el Auditorio Nacional con dos conciertos programados para este 17 y 18 de octubre.

A continuación te contamos el horario, setlist y telonero para los conciertos del 17 y 18 de octubre de María José en Auditorio Nacional, CDMX.

Este es el horario para los conciertos de María José en Auditorio Nacional del 17 y 18 de octubre

María José llegará al Auditorio Nacional este 17 y 18 de octubre con su gira Ahora o Nunca, con la que celebra el lanzamiento de su nuevo EP y repasa los éxitos que han marcado su carrera.

María José
María José (@lajosa / Instagram )

Si eres de los afortunados que alcanzó boletos para alguno de los conciertos de María José en Auditorio Nacional, te decimos el horario:

  • 17 de octubre: Se espera que el concierto empiece a las 8:30 pm.
  • 18 de octubre: Se espera que el concierto empiece a las 8 pm.

¿Quién es el telonero para los conciertos de María José en Auditorio Nacional del 17 y 18 de octubre?

Hasta el momento no se ha anunciado a ningún telonero para los conciertos de María José los días 17 y 18 de octubre en el Auditorio Nacional, CDMX.

Este es el setilist de María José para sus conciertos en Auditorio Nacional del 17 y 18 de octubre

A continuación te presentamos el posible setlist de María José para sus conciertos en el Auditorio Nacional del 17 y 18 de octubre:

  • La ocasión para amarnos
  • Si no es ahora, no es nunca
  • Las que se ponen bien la falda
  • Mi amor amor
  • Evidencias
  • Tú ya sabes a mí
  • Te besé
  • Pecado original
  • Adelante corazón
  • Ya no me acuerdo más de ti
  • Lo que tenías conmigo
  • Hábito de ti
  • La loca
  • El amor manda
  • Culpable o inocente
  • Sé como duele
  • Me equivoqué
  • Solo el amor lastima así
  • Él era perfecto
  • Un nuevo amor
  • No soy una señora
  • Prefiero ser su amante

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para los conciertos de María José del 17 y 18 de octubre?

El Auditorio Nacional se encuentra ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco V sección, Miguel Hidalgo, CDMX.

El recinto se ubica a un costado del Campo Marte y frente al Jardín Winston Churchill.

La estación del metro más cercana es Auditorio en la Línea 7 (naranja), que deja a los pasajeros a solo unos pasos del recinto.

También está la opción de la Línea 7 del Metrobús, en la estación que también se llama Auditorio, el recinto se encuentra de frente a la estación.