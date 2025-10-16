María José -de 49 años de edad- estará nuevamente en el Auditorio Nacional con dos conciertos programados para este 17 y 18 de octubre.
A continuación te contamos el horario, setlist y telonero para los conciertos del 17 y 18 de octubre de María José en Auditorio Nacional, CDMX.
Este es el horario para los conciertos de María José en Auditorio Nacional del 17 y 18 de octubre
María José llegará al Auditorio Nacional este 17 y 18 de octubre con su gira Ahora o Nunca, con la que celebra el lanzamiento de su nuevo EP y repasa los éxitos que han marcado su carrera.
Si eres de los afortunados que alcanzó boletos para alguno de los conciertos de María José en Auditorio Nacional, te decimos el horario:
- 17 de octubre: Se espera que el concierto empiece a las 8:30 pm.
- 18 de octubre: Se espera que el concierto empiece a las 8 pm.
¿Quién es el telonero para los conciertos de María José en Auditorio Nacional del 17 y 18 de octubre?
Hasta el momento no se ha anunciado a ningún telonero para los conciertos de María José los días 17 y 18 de octubre en el Auditorio Nacional, CDMX.
Este es el setilist de María José para sus conciertos en Auditorio Nacional del 17 y 18 de octubre
A continuación te presentamos el posible setlist de María José para sus conciertos en el Auditorio Nacional del 17 y 18 de octubre:
- La ocasión para amarnos
- Si no es ahora, no es nunca
- Las que se ponen bien la falda
- Mi amor amor
- Evidencias
- Tú ya sabes a mí
- Te besé
- Pecado original
- Adelante corazón
- Ya no me acuerdo más de ti
- Lo que tenías conmigo
- Hábito de ti
- La loca
- El amor manda
- Culpable o inocente
- Sé como duele
- Me equivoqué
- Solo el amor lastima así
- Él era perfecto
- Un nuevo amor
- No soy una señora
- Prefiero ser su amante
¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para los conciertos de María José del 17 y 18 de octubre?
El Auditorio Nacional se encuentra ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco V sección, Miguel Hidalgo, CDMX.
El recinto se ubica a un costado del Campo Marte y frente al Jardín Winston Churchill.
La estación del metro más cercana es Auditorio en la Línea 7 (naranja), que deja a los pasajeros a solo unos pasos del recinto.
También está la opción de la Línea 7 del Metrobús, en la estación que también se llama Auditorio, el recinto se encuentra de frente a la estación.