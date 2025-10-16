María José -de 49 años de edad- estará nuevamente en el Auditorio Nacional con dos conciertos programados para este 17 y 18 de octubre.

A continuación te contamos el horario, setlist y telonero para los conciertos del 17 y 18 de octubre de María José en Auditorio Nacional, CDMX.

Este es el horario para los conciertos de María José en Auditorio Nacional del 17 y 18 de octubre

María José llegará al Auditorio Nacional este 17 y 18 de octubre con su gira Ahora o Nunca , con la que celebra el lanzamiento de su nuevo EP y repasa los éxitos que han marcado su carrera.

María José (@lajosa / Instagram )

Si eres de los afortunados que alcanzó boletos para alguno de los conciertos de María José en Auditorio Nacional, te decimos el horario:

17 de octubre: Se espera que el concierto empiece a las 8:30 pm.

18 de octubre: Se espera que el concierto empiece a las 8 pm.

¿Quién es el telonero para los conciertos de María José en Auditorio Nacional del 17 y 18 de octubre?

Hasta el momento no se ha anunciado a ningún telonero para los conciertos de María José los días 17 y 18 de octubre en el Auditorio Nacional, CDMX.

Este es el setilist de María José para sus conciertos en Auditorio Nacional del 17 y 18 de octubre

A continuación te presentamos el posible setlist de María José para sus conciertos en el Auditorio Nacional del 17 y 18 de octubre:

La ocasión para amarnos

Si no es ahora, no es nunca

Las que se ponen bien la falda

Mi amor amor

Evidencias

Tú ya sabes a mí

Te besé

Pecado original

Adelante corazón

Ya no me acuerdo más de ti

Lo que tenías conmigo

Hábito de ti

La loca

El amor manda

Culpable o inocente

Sé como duele

Me equivoqué

Solo el amor lastima así

Él era perfecto

Un nuevo amor

No soy una señora

Prefiero ser su amante

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional para los conciertos de María José del 17 y 18 de octubre?

El Auditorio Nacional se encuentra ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco V sección, Miguel Hidalgo, CDMX.

El recinto se ubica a un costado del Campo Marte y frente al Jardín Winston Churchill.

La estación del metro más cercana es Auditorio en la Línea 7 (naranja), que deja a los pasajeros a solo unos pasos del recinto.

También está la opción de la Línea 7 del Metrobús, en la estación que también se llama Auditorio, el recinto se encuentra de frente a la estación.