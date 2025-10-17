The Lumineers está de regreso en México con un concierto en el Pepsi Center de la CDMX gracias a su gira The Automatic World Tour.

Si eres uno de los afortunados toma nota, pues los detalles para este gran día entre los fanáticos de la banda ya fueron revelados.

¿A qué hora termina el concierto de The Lumineers? Horarios para el Pepsi Center este 17 de octubre

The Lumineers se presentará este viernes 17 de octubre en el Pepsi Center y estos son los horarios a tener en cuenta previo al concierto:

Apertura de puertas: alrededor de las 7:00 de la tarde

Inicio del concierto: a las 9:00 de la noche

Duración del concierto: aproximadamente 2 horas

Término del concierto: a las 11:00 de la noche

Segunda fecha de The Lumineers en el Pepsi Center de la CDMX

A The Lumineers y a sus fanáticos no les bastaba con un solo concierto en la CDMX, pues la banda tiene un segundo concierto en el Pepsi Center.

La cita es el sábado 18 de octubre en punto de las 9:00 de la noche.

Esto quiere decir que la banda y el recinto se apegarán a los mismos horarios de la noche anterior:

